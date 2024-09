La vittoria della CDU si avvicina.

19:13 Ultimo aggiornamento per Sassonia: il vantaggio della CDU sull'AfD si riduce significativamenteLa recente proiezione della ZDF suggerisce che l'AfD sta guadagnando terreno sulla CDU: i cristiano-democratici sono attualmente in testa con un margine minimo del 31,7% rispetto al 31,4% dell'AfD. Il BSW è al 11,4%, l'SPD al 7,8%, mentre i Verdi conquisterebbero agevolmente un seggio nel parlamento regionale con il 5,5%. Purtroppo, la Sinistra non raggiungerebbe la soglia del 5% con il 4,3%.

19:08 Wagenknecht vuole formare una coalizione con la CDU e potenzialmente l'SPD nella TuringiaIl leader del BSW, Sahra Wagenknecht, è ansiosa di stabilire una coalizione con la CDU e potenzialmente anche l'SPD nella Turingia. Ha espresso la speranza che potrebbero costruire insieme un governo capace, affrontando problemi urgenti come la "carenza di insegnanti" nella Turingia. Wagenknecht ha sottolineato anche l'importanza di un governo regionale che si adoperi per la pace e la diplomazia e si opponga al dispiegamento dei missili USA in Germania. Ha escluso coalizioni con l'AfD nella Turingia.

19:02 La performance dell'AfD nella Turingia migliora ulteriormente nell'ultima proiezioneUna proiezione della ZDF per la Turingia rivela che l'AfD sta performando ancora meglio delle stime iniziali. In base a ciò, gli estremisti di destra sono previsti per raccogliere il 33,1% dei voti, mentre la CDU si attesta al 24,3%. L'alleanza di Sahra Wagenknecht è al 15%, e la Sinistra, che attualmente gestisce con Bodo Ramelow come popolare ministro presidente, sta subendo una perdita di quasi 8 punti percentuali e si attesta al 11,7%. L'SPD è al 6,6%, e i Verdi sono previsti per ottenere il 4% dei voti.

18:56 Göring-Eckardt: il successo dell'AfD in Germania è uno shockI politici del Partito Verde appaiono più turbati dal successo dell'AfD nella Turingia che dal proprio risultato deludente. Katrin Göring-Eckardt, co-portavoce del Partito Verde, riconosce l'impresa degli estremisti di destra come uno "shock" in Germania. Il leader del partito, Omid Nouripour, liquidando le delusioni interne del proprio partito, menziona che "l'importanza del successo dell'AfD in un parlamento regionale supera le nostre delusioni interne."

18:48 Kretschmer sulla Sassonia: "Ci meritiamo la nostra vittoria"Il ministro presidente della Sassonia in carica, Michael Kretschmer, congratula la CDU per la sua performance, aggiungendo che si sono meritati la vittoria dopo cinque anni di collaborazione. "Ci meritiamo la nostra vittoria," dice Kretschmer alla sua festa del partito, riferendosi alla costante fiducia dei cittadini della Sassonia nella CDU nonostante la loro insoddisfazione per la situazione a Berlino.

18:33 La presidente dell'AfD Weidel rivendica l'ingresso del partito nel governo in Turingia e SassoniaLa leader dell'AfD Alice Weidel sostiene l'ingresso del proprio partito nel governo sia in Turingia che in Sassonia. "Di solito, in questo paese, il partito più forte partecipa al governo," spiega Weidel su ARD, riferendosi alla Turingia. "I votanti vogliono che l'AfD partecipi al governo. Rappresentiamo il 30% dei votanti in entrambi gli stati federali, e un governo stabile non è possibile senza di noi."

18:30 Il segretario generale dell'SPD: "Abbiamo corso il rischio di perdere i nostri seggi nei parlamenti regionali"Il segretario generale dell'SPD Kevin Kühnert accetta il modesto risultato del proprio partito nella Turingia e nella Sassonia. "Stasera, l'SPD non festeggerà," ammette Kühnert su ARD. "Il partito ha affrontato sfide per anni, ma stasera abbiamo evitato per un soffio di perdere i nostri seggi nei parlamenti regionali. Lottare ne vale la pena - siamo necessari." Chiama a una maggiore conversazione e ascolto attivo delle opinioni dei votanti, suggerendo la necessità di riconsiderare l'approccio del partito.

18:23 Höcke celebra i risultati della Turingia come "miglio pietra"Il leader del gruppo parlamentare dell'AfD Björn Höcke celebra i risultati nella Turingia come una "miglio pietra," proclamando che l'AfD è emersa come il partito del popolo. Esige la fine del "ridicolo firewall" e sottolinea che il cambiamento arriverà solo con l'ingresso dell'AfD.

18:21 Chrupalla sulla Turingia: "Al livello della CDU"Il leader dell'AfD Tino Chrupalla esprime la propria soddisfazione per la performance del partito nella Turingia, descrivendola come un "punto di svolta" per la volontà dei votanti in entrambi gli stati federali. L'AfD è aperta a collaborazioni con tutti i partiti, afferma Chrupalla, sostenendo che l'AfD ha raggiunto la parità con la CDU nella Sassonia e intende prendere decisioni che beneficino la Sassonia.

18:17 Il capo della CDU: nessuna alleanza con l'AfD nella Turingia/SassoniaIl presidente della CDU Carsten Linnemann ha escluso qualsiasi alleanza tra la CDU e l'AfD nella Turingia o nella Sassonia. "Siamo chiarissimi su questo," ha dichiarato su ARD. La CDU formerà governi dal centro del parlamento, ha detto, esprimendo la propria fiducia nel fatto che questo avverrà. La CDU è l'ultimo grande partito rimasto e la "spina dorsale," ha detto Linnemann, aggiungendo che i partiti del semaforo sono stati puniti.

18:13 Proiezione per Sassonia: CDU in leggero vantaggio sull'AfD, BSW al 12%, Verdi in bilicoLa prima proiezione per le elezioni statali della Sassonia mostra la CDU in testa con il 31,5% dei voti, seguita dall'AfD al 30%. Il BSW è la terza forza più forte con il 12%, mentre l'SPD rimane nel parlamento statale con l'8,5%. I Verdi sono a malapena sopra il limite del 5% con il 5,5%, mentre La Sinistra è fuori con il 4%. L'FDP non entrerà nel nuovo parlamento.

18:10 Previsione per la Turingia: AfD in testa, BSW al 16%La prima previsione per le elezioni statali della Turingia indica un netto vantaggio per l'AfD con il 30,5% dei voti, seguita dalla CDU con il 24,5% e dalla Sinistra con il 12,5%. L'SPD entrerebbe nel parlamento statale con il 7%, mentre il BSW otterrebbe un seggio con il 16%. Verdi e FDP non raggiungerebbero la soglia del 5%.

18:01 AfD in testa in Turingia, BSW forte in SassoniaSecondo le prime previsioni, l'AfD si piazza come forza più forte in Turingia. In Sassonia, il BSW ottiene un risultato a due cifre. La CDU è in lieve vantaggio sull'AfD in Sassonia. La Sinistra e l'FDP non entrerebbero nel parlamento statale, mentre i Verdi rimarrebbero.

17:18 Il seggio di Höcke incerto nel parlamento statale della TuringiaIl leader della fazione dell'AfD in Turingia, Björn Höcke, potrebbe non ottenere un seggio nel futuro parlamento statale. I suoi colleghi di partito di successo potrebbero addirittura impedirgli di entrare. Molti candidati dell'AfD nei collegi hanno buone possibilità di vincere un mandato diretto. Tuttavia, Höcke deve affrontare una forte concorrenza dal candidato della CDU Christian Tischner nel suo collegio di Greiz II. Se Tischner vince e l'AfD vince più mandati diretti di quanto le spettino, nessuno potrà entrare attraverso la lista statale, nemmeno dal primo posto, che Höcke detiene. In questo caso, l'AfD potrebbe cercare di convincere un candidato diretto di successo a rinunciare al suo seggio nel parlamento statale.

16:48 L'AfD della Turingia bandisce i media dalla festa elettoraleÈ improbabile che la festa elettorale dell'AfD in Turingia riceva copertura mediatica. Il partito, classificato come estremista di destra dall'ufficio per la sicurezza interna, ha cercato di escludere diversi media dall'evento. Tuttavia, un tribunale ha proibito questo, quindi la partito statale ha escluso l'intera stampa. Un portavoce del partito ha citato problemi organizzativi: non c'era abbastanza spazio nella sede dell'evento per tutti i rappresentanti dei media accreditati.

16:29 Più di un quarto vota per posta in SassoniaPer le elezioni che il presidente della CDU della Sassonia ha definito "un'elezione decisiva" per lo stato, più di un quarto degli elettori ha già votato per posta. Il commissario elettorale dello stato si aspetta che il 24,6% dei votanti voti per posta. La partecipazione al voto oggi è stata solo leggermente più alta rispetto al 2019, ma il commissario si aspetta molti più votanti per posta rispetto al 2019.

15:52 Höcke vota con Lada, Ramelow con la moglieIl leader dell'AfD della Turingia e candidato principale, Björn Höcke, ha votato questa mattina. È arrivato al suo seggio elettorale di Bornhagen a bordo di una Lada Niva, un veicolo fuoristrada di produzione russa. Il presidente del governo Bodo Ramelow ha votato nella capitale dello stato di Erfurt, accompagnato dalla moglie Germana Alberti vom Hofe. Ramelow è stato a capo del governo dello stato libero dal 2014, l'ultima volta come coalizione di minoranza.

15:40 Maggiore affluenza rispetto alla volta precedenteIn Turingia, il 44,4% degli elettori aveva votato alle 14:00. Si tratta di un aumento di oltre due punti rispetto alle elezioni di cinque anni fa. Ciò suggerisce una alta affluenza. Tuttavia, i votanti per posta non sono ancora stati conteggiati, secondo il commissario elettorale dello stato. In Sassonia, la partecipazione era del 35,4% nel tardo pomeriggio, leggermente più alta rispetto al 2019, ma il commissario si aspetta molti più votanti per posta rispetto al 2019. I seggi elettorali in entrambi gli stati chiuderanno alle 18:00.

15:13 Kretschmer spera che i partiti della coalizione entrino nel parlamento statale

14:40 I principali problemi per le elezioni della Sassonia e della TuringiaUn ampio sondaggio indica che circa un terzo degli elettori della Sassonia e della Turingia intende votare per l'AfD nelle elezioni del 1° settembre. Il sondaggio evidenzia le principali preoccupazioni e i problemi, con la migrazione che ne è solo uno.

14:13 Höcke evita il chiacchiericcio al seggio elettoraleIl candidato principale dell'AfD nella Turingia, Björn Höcke, ha votato intorno a mezzogiorno. Non si è trattenuto al seggio elettorale di Bornhagen e ha rifiutato di parlare con i giornalisti presenti. In precedenza, Höcke aveva costantemente perso contro il candidato della CDU nel suo collegio elettorale di Eichsfeld, portando a un trasferimento al collegio di Greiz per queste elezioni. Purtroppo, Höcke è previsto per perdere anche qui contro la CDU.

13:50 Il tasso di affluenza alle urne a mezzogiorno in Turingia è simile al livello del 2019In Turingia, l'affluenza alle urne a mezzogiorno è rimasta relativamente stabile rispetto alle precedenti elezioni parlamentari. Intorno al 32% degli elettori aveva votato nei seggi elettorali secondo il commissario elettorale dello stato entro le 12:00. Non sono inclusi in queste figure i voti per corrispondenza. Nel 2019, la partecipazione era del 31,2% a quell'ora. Sembra esserci un maggiore interesse per queste elezioni statali rispetto alle precedenti elezioni europee e locali, dove la partecipazione era del 24,3% alla stessa ora a giugno.

13:29 La Sassonia prevede un'alta affluenza alle urne a mezzogiornoIn Sassonia, si prevede un'alta affluenza alle urne a mezzogiorno. Secondo l'Ufficio statistico di stato di Kamenz, il 25,8% degli elettori aveva votato entro le 12:00. Nel 2019, la percentuale era del 26,2% a quell'ora. Non sono ancora inclusi nei dati provvisori i voti per corrispondenza, ma si stima che il 24,6% degli elettori voterà per posta. Nel 2019, questo numero era del 16,9%. La commissione elettorale riferisce che il processo di voto sta procedendo senza problemi noti.

13:11 Lucke descrive i risultati delle elezioni statali come un possibile terremotoI risultati delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia non sono ancora stati annunciati. Se l'SPD non entrerà nel parlamento statale, il politologo Albrecht von Lucke prevede che sarà "come un terremoto" in un'intervista a ntv. Discute dell'impatto e delle possibili conseguenze delle elezioni.

12:44 Minaccia segnalata in un seggio elettorale di GeraDopo un incidente, la polizia di Gera sta indagando su una minaccia in un seggio elettorale. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato al mattino, secondo un portavoce della polizia. Il responsabile del seggio elettorale ha chiesto all'uomo di rimuovere la maglietta a causa del divieto di propaganda partitica all'interno del seggio elettorale. Anche se l'uomo ha obbedito, ha minacciato di tornare poiché non era soddisfatto del modo in cui era stato trattato uscendo dalla zona del seggio elettorale. La polizia ha quindi sporto denuncia e rimproverato l'uomo. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su graffiti a sfondo politico ("Höcke è un nazista") vicino ai seggi elettorali come possibile danneggiamento criminale.

12:15 Correctiv avverte della ricircolazione di informazioni falseLa rete Correctiv esorta alla prudenza riguardo a un vecchio falso resoconto che è riemerso nuovamente. afirmar che firmare la scheda può proteggere contro la manipolazione del voto. Tuttavia, l'ufficio del presidente delle elezioni federali ha confermato a Correctiv che non è vero; la scheda deve essere firmata o l'intera scheda sarà invalidata, mettendo a rischio la segretezza del voto.

11:51 Voigt spera in relazioni di maggioranza stabiliIl candidato principale della CDU in Turingia, Mario Voigt, ha votato. Ha espresso la speranza che "molti Turingi voteranno e eserciteranno il loro diritto di plasmare il futuro del paese". Voigt spera anche in "coalizioni di maggioranza stabili" per far avanzare di nuovo lo stato.

11:25 Sonneberg registra un aumento delle aggressioni di estrema destraSonneberg è ora guidata da un funzionario dell'AfD. I cittadini attivi della zona hanno segnalato un'escalation delle minacce, costringendo molti a interrompere le loro attività. Il numero di aggressioni di estrema destra è aumentato di cinque volte rispetto all'anno scorso, secondo gli esperti che sospettano un legame con il funzionario distrettuale dell'AfD.

10:57 Kretschmer parla al seggio elettoraleKretschmer, ministro presidente della Sassonia, paragona le elezioni parlamentari dello stato a "forse le più significative delle ultime 34 anni". Mentre vota a Dresda, esprime gratitudine a coloro che hanno scelto "la forte forza al centro borghese", ovvero l'Unione sassone, beneficiando del loro sostegno per formare un governo che serva lo stato. Gli ultimi sondaggi indicano una corsa serrata tra il suo CDU e l'AfD.

09:59 "Sconvolto dalle implicazioni storiche" - Storico disapprova la data delle elezioniLo storico Peter Oliver Loew esprime disapprovazione per la data delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia che cade il 85° anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. Loew, direttore dell'Istituto tedesco-polacco, ha commentato al Redaktionsbetzwerk Deutschland (RND): "Chiunque abbia suggerito che era una buona idea tenere le elezioni il 1° settembre deve aver avuto una brutta sensazione riguardo alla storia".

09:30 "Elezioni decisive": Dati completi sulle elezioni statali della SassoniaPiù di 3,3 milioni di elettori in Sassonia hanno la capacità di plasmare il futuro politico del parlamento statale di Dresda oggi. Il CDU rischia di perdere la sua posizione come forza dominante nello stato per la prima volta dal 1990. Il presidente del ministero Michael Kretschmer definisce queste elezioni "decisive". "Si tratta di tutto".

09:05 Kretschmer accusa il governo a traffico luce di "panico prima delle elezioni"Il giorno delle elezioni in Sassonia porta la domanda: il presidente del ministero Michael Kretschmer prolungherà la striscia vincente del CDU nello stato? In un'intervista a ntv, esprime le sue opinioni sulla questione dei rifugiati, il governo a traffico luce e la guerra in Ucraina.

08:24 Potenziale Impatto dell'AfD sulla DemocraziaI sondaggi suggeriscono: l'AfD è in posizione per aumentare significativamente la sua influenza nelle prossime elezioni nella Sassonia e nella Turingia. Per le istituzioni democratiche stabilite, questo è una preoccupazione, come evidenziato da un gruppo di ricerca. La robustezza dello stato di diritto potrebbe non essere così forte come molti credono.

08:00 Sezioni Elettorali Aperte in Turingia e SassoniaOggi, nuovi parlamenti regionali saranno eletti in Turingia e Sassonia. Negli sondaggi, l'AfD è prevista per vincere in Turingia. In Sassonia, la CDU guidata dal Primo Ministro Michael Kretschmer e l'AfD sono in una corsa serrata. Le prime proiezioni sono attese con la chiusura dei seggi alle 18:00. Le elezioni in questi due stati orientali della Germania servono come prova per la coalizione attuale rosso-rosso-verde a Berlino.

Per la coalizione attuale rosso-rosso-verde in Turingia, guidata dal Ministro Presidente Bodo Ramelow (Sinistra), non è prevista una maggioranza nei sondaggi. Una coalizione della CDU, del BSW e del SPD è una possibilità dopo le elezioni. In Sassonia, la fattibilità della coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi rimane incerta. Kretschmer non esclude la possibilità di un'alleanza con il BSW. La Sinistra affronta la minaccia di essere esclusa dal parlamento in Sassonia. Lo stesso destino potrebbe colpire i Verdi e il FDP in Turingia.

