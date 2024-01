La vittoria del Liverpool porta la corsa al titolo di Premier League all'ultima giornata

La vittoria in rimonta per 2-1 contro il Southampton martedì sera significa che gli uomini di Jurgen Klopp hanno la possibilità di vincere la Premier League inglese questo fine settimana.

Come ha detto lo stesso Klopp dopo la partita, "non è probabile ma possibile", visto che il Manchester City, leader del campionato, è a un punto di distanza e può assicurarsi il terzo titolo in quattro stagioni se domenica batte l'Aston Villa in casa.

Ma il Villa è gestito dal celebre ex capitano del Liverpool, Steven Gerrard, e contribuire ad aiutare il Liverpool a conquistare il 20° titolo della massima serie sarebbe un riscatto per un uomo che non ha mai vinto il campionato con il club della sua città natale. Sarebbe una storia fantasiosa scritta da uno sceneggiatore di Hollywood, ma nel calcio sono successe cose più strane.

Dopo tutto, all'inizio dell'anno il Liverpool era in svantaggio di 14 punti sul City, ma dal 15 gennaio le 15 vittorie e i 2 pareggi in campionato hanno dato ai Reds la possibilità di vincere il secondo titolo sotto la guida di Klopp.

"Se mi trovassi in un'altra situazione, non mi sentirei già campione. Dal mio punto di vista, in seconda posizione, pensi che, ovviamente, il City vincerà quella partita. Ma è il calcio", ha detto Klopp ai giornalisti.

"Sono tante le cose che accadono in questa seconda parte della stagione. Penso che se diventassimo campioni sarebbe anche meritato, ma per questo dobbiamo vincere e poi dobbiamo vedere".

Il Liverpool deve concentrarsi sulla prossima partita, battere il Wolves ad Anfield, e sperare che Villa faccia la sua parte per mantenere la ricerca di Klopp del quadruplo, ovvero assicurarsi tutti e tre i trofei nazionali e la Champions League.

È di buon auspicio per Klopp il fatto che abbia effettuato nove cambi rispetto alla squadra che domenica ha battuto il Chelsea ai rigori nella finale di FA Cup e che abbia comunque superato il Southampton in trasferta.

Takumi Minamino e Joel Matip hanno segnato per i Reds al St Mary's dopo che Nathan Redmond aveva portato in vantaggio il Southampton.

"Ho visto prestazioni incredibili", ha dichiarato Klopp.

"Sono molto contento della prestazione. Questi ragazzi. [È come avere delle Ferrari in garage, le fai uscire e loro fanno direttamente così".

Al Liverpool restano due partite in quella che potrebbe essere una stagione incredibile. Prima c'è il Wolves e poi la finale di Champions League contro il Real Madrid a fine mese.

Due trofei - Coppa di Lega e FA Cup - già vinti, due forse ancora da conquistare.

Fonte: edition.cnn.com