La vittoria dei vegani in Bundesliga non conosce limiti: un successo senza precedenti

L'esperienza deliziosa di uno stadio sportivo non ruota più solo attorno al tradizionale salsicciotto e birra. I club della Bundesliga ora si adattano a diverse preferenze alimentari, comprese le opzioni vegetariane e vegane. Tuttavia, il tanto amato bratwurst rimane un classico.

Per molti, bratwurst e birra racchiudono l'essenza dell'esperienza dello stadio, accompagnati dall'atmosfera unica. Tuttavia, il tradizionale salsicciotto dello stadio è stato rimosso dal menu negli stadi di calcio tedeschi. Ora, i tifosi sono presentati con una varietà di alternative, come diverse varianti di salsiccia, falafel, hamburger vegetariani o salsicce vegane.

Di recente, Philipp Lahm, capo cuoco del comitato organizzatore del campionato europeo e capitano del Mondiale 2014, ha sottolineato l'importanza di offrire alternative vegane negli stadi. E sembra che i club della Bundesliga abbiano accolto questo invito. Un'indagine sui 18 club di massima serie ha confermato che ogni stadio ora offre opzioni vegetariane e vegane nel menu.

Le scelte vegane sembrano variare

Una tendenza simile è stata osservata in una classifica degli stadi condotta dall'organizzazione per il benessere degli animali Peta. Secondo il coordinatore della campagna Steffen Lenhardt, ogni stadio della Bundesliga ora presenta almeno un piatto vegano completo, come wrap di falafel o salsicce vegane in un panino. Ciò garantisce che nessun tifoso vegano rimanga a stomaco vuoto durante la partita.

Questa tendenza è in corso da due stagioni della Bundesliga. Tuttavia, il grado di varietà delle alternative vegane varia ancora tra gli stadi. Lipsia e Dortmund sono in testa con una vasta gamma di opzioni vegetariane e vegane. Lenhardt riconosce tuttavia che c'è ancora margine di miglioramento in alcuni stadi, dove il catering vegano non è ancora completamente sviluppato o i prodotti non sono correttamente etichettati.

La cura degli animali cresce in popolarità

In ogni caso, Lenhardt nota che "La Bundesliga sta diventando sempre più vegana". Una vasta gamma di club ha stabilito un'offerta vegana solida, guidata dal numero crescente di vegani in Germania, dalla maggiore consapevolezza del benessere degli animali e dal riconoscimento del legame tra il consumo di prodotti animali e il cambiamento climatico. Anche i flessitari, che riducono consapevolmente il loro consumo di carne, hanno contribuito a questa domanda di prodotti vegani. Tra questi ci sono anche alcuni atleti che adottano uno stile di vita vegano.

Secondo un'indagine dell'Associazione tedesca del commercio alimentare, circa il 12% dei tedeschi segue una dieta vegetariana o vegana. Il 9% sono vegetariani, evitando carne e pesce ma mangiando prodotti lattiero-caseari e uova, mentre il 3% sono vegani rigorosi, evitando tutti i prodotti animali. Quasi il 40% si definisce flessitariano, riducendo volontariamente il consumo di carne.

Il bratwurst resiste

Molti club della Bundesliga e operatori di stadi hanno ampliato le loro offerte di cibo vegetariano e vegano negli ultimi anni. Ad esempio, lo stadio BayArena di Bayer 04 Leverkusen ha istituito un bancone dedicato per i prodotti vegani e vegetariani nella zona dei tifosi l'ultima stagione. Il Borussia Park di Borussia Mönchengladbach ha introdotto i nuggets vegani durante i mesi invernali, mentre il falafel ha debuttato ad aprile. Il VfL Wolfsburg segnala un significativo aumento delle vendite di prodotti vegani, spingendoli a migliorare la qualità di ogni prodotto.

Anche allo stadio Weser di Brema, i caterer si adattano ai visitatori vegetariani e vegani, espandendo le loro offerte per accogliere questo pubblico in crescita. Tuttavia, il classico piatto dello stadio - il tanto amato bratwurst - rimane molto popolare. Il caterer condivide: "Il classico piatto dello stadio rimane estremamente popolare".

