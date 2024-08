- La vittoria canadese al concorso di chitarra a fiato in Finlandia

Sembra che abbiamo un vincitore insolito in questa categoria! Un canadese di nome Zachary Knowles, alias "Ichabod Fame" sul palco, ha conquistato il trono come campione mondiale di chitarra senza corpo. Nella finale emozionante tenutasi a Oulu, in Finlandia, Knowles ha superato 15 altri concorrenti. Era la sua prima partecipazione ai Campionati Mondiali di Chitarra Senza Corpo, che abbracciano la filosofia "Aria, Non Guerra".

Su Instagram, Knowles ha espresso la sua gratitudine, riconoscendo che non ce l'avrebbe mai fatta senza il supporto dei suoi sostenitori.

Il campione dell'anno scorso, Kirill "Guitarantula" Blumenkrants, che rappresentava la Francia, ha pareggiato per il secondo posto con il Giappone's Nanami "Seven Seas" Nagura. Patrick Culek, alias "Ehrwolf", della Germania, ha completato la top four.

Questo campionato di chitarra senza corpo è parte integrante del festival di agosto nella regione di Oulu, che celebra la musica, l'arte, la letteratura e le performance. L'evento è una tradizione annuale dal 1996, ma è stato posticipato nel 2020 e nel 2021 a causa della crisi del COVID-19.

Le competizioni insolite della Finlandia non finiscono qui. I Campionati Mondiali di Portare la Moglie, che si tengono annualmente a Sonkajärvi, prevedono il trasporto veloce del proprio partner attraverso un percorso a ostacoli. La coppia vincente viene premiata con il peso del partner trasportato in birra.

La performance unica di chitarra senza corpo di Zachary Knowles è stata un mix di energia e abilità, guadagnandogli sia l'entusiasmo che l'ammirazione del pubblico variegato. Nonostante un mix di emozione e nervosismo, la finale ha portato fuori il meglio di tutti i concorrenti, mostrando i loro stili e interpretazioni unici della musica.

Leggi anche: