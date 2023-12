La vittoria agli Open di Madrid è la "settimana più bella della mia vita", dice il 19enne Carlos Alcaraz, talento del tennis

Il 19enne spagnolo è diventato il prospetto più caldo del tennis dopo due titoli Masters 1000 negli ultimi mesi, l'ultimo dei quali è arrivato domenica a Madrid.

Alcaraz ha battuto il campione in carica Alexander Zverev per 6-3 6-1 nella finale del Madrid Open, completando un torneo enfatico dopo aver già battuto Rafael Nadal e Novak Djokovic nei turni precedenti.

Per il giovane spagnolo si tratta del quarto titolo dell'anno, tra cui la vittoria al Miami Open in aprile, e si appresta a salire al numero 6 della classifica mondiale.

Avendo vinto il torneo su terra battuta a poche settimane dal secondo Grande Slam dell'anno - l'Open di Francia al Roland Garros - il nome di Alcaraz è tra i favoriti per la sfida al titolo.

Parlando con CNN Sport dopo "la migliore settimana della mia vita" giocando un "tennis incredibile", Alcaraz non esclude di sollevare il suo debutto nel Grande Slam tra poche settimane.

"Direi che sono uno dei giocatori favoriti per la vittoria del Roland Garros con le statistiche e tutto il resto, ma so che sarà molto, molto difficile vincere il Roland Garros", ha detto Alcaraz a Don Riddell della CNN.

"Ci sono molti grandi giocatori - Rafa, Djokovic - i migliori giocatori del mondo giocheranno lì. Ma penso di essere pronto a fare buoni risultati al Roland Garros e sono pronto a vincere il Roland Garros".

Favorito di casa

L'anno scorso, Alcaraz era 120° al mondo e ha perso contro Nadal al secondo turno dell'Open di Madrid.

Ma a distanza di 12 mesi ha battuto due dei più grandi giocatori che il tennis abbia mai visto, affermandosi come una forza da non sottovalutare.

Battendo Nadal, Djokovic e Zverev, Alcaraz è diventato il primo giocatore, dopo David Nalbandian nel 2007, a sconfiggere tre top four in un singolo Masters 1000.

Data la sua rapida ascesa e il suo carattere apparentemente imperturbabile, sembra che i nervi non siano un problema per Alcaraz. Tuttavia, egli afferma che non è così.

"Ho i nervi, ma cerco di gestirli meglio dell'altro e di fare in modo che l'avversario non veda che sono nervoso", spiega. "Ma credetemi, ho i nervi, molti nervi".

Sostenuto dal pubblico di casa domenica in finale, Alcaraz ha dominato contro Zverev, volando per tutto il campo e smentendo la sua età e la sua esperienza su un grande palcoscenico.

Per Alcaraz, che seguiva il torneo da bambino, l'Open di Madrid ha un significato ancora più importante.

E i risultati ottenuti negli ultimi mesi non si sono ancora consolidati per la giovane stella.

"Voglio dire, tutto è arrivato così in fretta, due titoli Masters 1000 - uno sul duro e uno sulla terra battuta", ha detto.

"Quindi se all'inizio della stagione qualcuno mi diceva che avrei raggiunto questi tornei - anche Barcellona - non ci credevo, non ci credevo. Per me, non so cosa dire di un mese incredibile per me".

E la pressione di essere il più grande nome del tennis al momento non sta scoraggiando Alcaraz.

"È bello che tutti parlino di te e guardino le tue partite. Per me è abbastanza positivo. Ma mi dà molta forza giocare nei migliori stadi contro i migliori giocatori del mondo. Quindi per me è una bella cosa".

Una vergogna assoluta

Nonostante la sconfitta in finale, il numero 3 del mondo Zverev ha elogiato Alcaraz.

Il tedesco ha definito lo spagnolo "il miglior giocatore del mondo" dopo averlo ricoperto di champagne durante la cerimonia del trofeo.

Tuttavia, Zverev ha criticato l'ATP Tour per la programmazione degli incontri notturni durante l'Open di Madrid, affermando che, pur non volendo "togliere nulla" ad Alacaraz, avrebbe ottenuto risultati migliori se i giocatori avessero avuto più tempo per riposare.

"Il lavoro dell'ATP è stato una vergogna assoluta questa settimana", ha detto Zverev. "Giocare una finale contro Carlos Alcaraz, che per me è il miglior giocatore al mondo in questo momento, in un Masters 1000... è difficile. Oggi non avevo coordinazione. Non avevo coordinazione sul servizio, non avevo coordinazione sui colpi da terra. Ho sbagliato due colpi di rovescio che erano facilissimi perché vedo la palla e tutto si muove nei miei occhi.

"Ero sempre un po' in ritardo. Il mio primo passo non era così veloce. Se giochi contro i migliori giocatori del mondo, devi essere al top. Altrimenti non avrai alcuna possibilità. Oggi non ho avuto alcuna possibilità".

Ha poi proseguito: "Penso che tutti noi abbiamo fatto le ore piccole, tutti noi forse abbiamo fatto festa qualche volta, ma se stai sveglio fino alle 4 del mattino, il giorno dopo sei morto. Io ho giocato il giorno dopo. Se lo fai di nuovo, il giorno dopo fino alle 5 del mattino, è difficile che tu sia ancora sveglio.

"Non voglio togliere nulla a Carlos", ha detto Zverev. "Mi sento triste per la finale che abbiamo giocato, perché avrebbe potuto essere un ottimo match. Avrebbe potuto essere un grande match.

"Questo toglie valore allo sport del tennis. Tutti volevano vedere una grande battaglia. Tutti volevano vedere un tennis di alto livello. Ma sono anche un essere umano. Non sono un robot. Non posso. Semplicemente non posso essere al mio livello quando questo accade ogni singola sera".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com