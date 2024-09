- La vita privata di Beyoncé non dovrebbe essere trasformata in una pubblicità commerciale

L'iconica intrattenitrice Beyoncé (43 anni, famosa per "Crazy in Love") attribuisce un'importanza fondamentale alla tutela della sua vita privata, come ha confessato in un'intervista per la rivista GQ dell'ottobre scorso. "Mantenere la normalità e la privacy dei miei figli è qualcosa che apprezzo profondamente e a cui lavoro costantemente. Mi assicuro che la mia vita privata non diventi una promozione commerciale", ha dichiarato la cantante e attrice.

Non è difficile per le celebrities trasformare la loro vita in uno spettacolo, ma lei ha deliberatamente mantenuto i suoi limiti e protetto se stessa e i suoi cari. "Non c'è prezzo abbastanza alto per la mia tranquillità", ha affermato.

La sua vita ruota intorno alla sua famiglia, secondo Beyoncé. "Viaggio solo quando i miei figli sono a scuola". Si avventura solo in progetti che le danno un senso di libertà, ha notato. La fama può spesso sembrare una "prigione" per lei. "Se notate la mia assenza dai red carpet e appare solo quando ha dell'arte da condividere, è per questo motivo".

Beyoncé apprezza molto il suo ruolo di madre, spesso dando la priorità alla normalità e alla privacy dei suoi figli rispetto all'esposizione pubblica. Probabilmente anche sua madre apprezza la privacy della famiglia, come Beyoncé.

