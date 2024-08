- La vita nel mezzo di un processo per omicidio - Revisione degli appelli della difesa

Nel processo per omicidio a Siegen contro un 24enne, la difesa ha presentato un ricorso per contestare la condanna all'ergastolo. L'uomo siriano è stato condannato dal tribunale regionale di Siegen mercoledì per l'omicidio violento della sua ex partner un anno fa. Il suo avvocato ha presentato ricorso alla Corte Federale entro il termine previsto, come ha dichiarato una portavoce del tribunale.

Il tribunale regionale ha stabilito che l'uomo ha ucciso la 23enne in modo vigliacco con numerose coltellate e tagli profondi al collo. Il corpo della donna è stato ritrovato in agosto 2023 su un sentiero vicino a Emmerich, al confine tedesco-olandese, dopo una lunga ricerca.

Testimone sotto indagine

Nel processo, un uomo ha testimoniato di essere stato in macchina con la coppia e i loro due figli il giorno del delitto. Durante una sosta a Emmerich, il defendantsarebbe costretto la giovane donna a praticare sesso orale all'altro uomo - il testimone successivo. Mentre lei si chinava, il 24enne avrebbe ucciso la donna alle spalle, secondo l'accusa.

Questo testimone è sotto indagine da tempo da parte della procura di Siegen, come ha dichiarato un portavoce su richiesta. La procura esaminerà con cura le motivazioni scritte della decisione del tribunale. Verrà verificato se ci sono prove incriminanti dall'udienza principale contro il 24enne che potrebbero essere applicate anche al "testimone". Se questa persona avesse potuto essere coinvolta in qualche modo nell'omicidio - ad esempio attraverso "assistenza psicologica" - potrebbe essere un'indicazione per un'eventuale incriminazione.

La difesa sostiene che ci sono stati errori nella presentazione delle prove durante il processo per omicidio, contestando la condanna all'ergastolo. La procura sta attualmente esaminando il testimone che ha deposto nel processo, poiché ci sono sospetti sulla sua involvement nell'incidente.

