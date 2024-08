- La vita domestica e l'identità personale sono al centro della mostra nazionale del 2029

Entro l'estate del 2025, è previsto il lancio del piano completo per la quinta mostra statale della Sassonia nel 2029, intitolata "Meißen 929 - 1100 anni di Sassonia". La Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten GmbH (SSG) è a capo di questo evento annuale. Alla Albrechtsburg di Meißen, il "luogo di nascita della Sassonia" e sede originale della mostra, il Ministro della Cultura Barbara Klepsch (CDU) ha dichiarato che "stiamo nutrendo la nostra patria, la Sassonia, e la nostra identità sassone attraverso questa mostra statale".

"Le nostre tinte sassoni, bianco e verde, risuonano come casa e identità per il nostro popolo", ha aggiunto Klepsch. La mostra servirà come una piattaforma fantastica per la Sassonia per immergersi in se stessa, confermare i valori condivisi, la storia condivisa e tracciare un futuro sulla base di essi.

L'identità emerge come tema centrale

"Questa non sarà una mostra storica; piuttosto, l'identità sarà il nostro focus principale", ha dichiarato Christian Striefler, direttore degli Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten della Sassonia. "Il nostro obiettivo è trasformare, in una visita al museo di diverse ore, ciò che ha formato la Sassonia nel passato, presente e futuro, in un'esperienza tangibile". La mostra affronterà questo tema in modo tematico, con un punto di vista personale e individuale sull'identità sassone.

La storia di 1100 anni della Sassonia verrà presentata in modo relazionabile e divertente, coprendo il Medioevo all'era barocca, il nazionalsocialismo, l'era della DDR o la Silicon Sassonia, ha condiviso Striefler. Caratteristiche specifiche, capitoli cruciali, momenti salienti e fattori formativi dell'identità sono stati evidenziati a tale scopo.

La Sassonia verrà presentata nelle sue connessioni internazionali, nella sua vivacità e potenziale, narrando storie individuali, esibendo oggetti selezionati e trattando i temi in modo giocoso.

Per questo progetto sono stati stanziati circa 8 milioni di euro. Il consiglio scientifico guiderà lo sviluppo del concetto nel 2025 e l'attuazione pratica inizierà nel 2026. La Albrechtsburg e i suoi affreschi già presentano esibizioni salienti che si adattano a questa riflessione, ha osservato Dirk Welich, capo dei musei della SSG.

I 29 affreschi, creati negli anni '70 del 1800, rappresentano già una sequenza di eventi storici - dalla fondazione del castello e la formazione di Meißen Mark nel 929 da parte del re tedesco Enrico I all'invenzione della porcellana europea nel castello nel 1709, testimoniando la ricca storia della Sassonia.

La Sassonia è invitata a partecipare e contribuire alla presentazione in progetti regionali nel 2027 e nel 2028.

Dal 1990, sono state organizzate quattro mostre statali: "Tempo e Eternità" nel 1998 al Kloster St. Marienstern (Panschwitz-Kuckau) sul Medioevo, i monasteri e l'arte sacra, "Fede e Potere" nel 2004 a Torgau sulla Sassonia e la Riforma, "Via Regia" nel 2011 a Görlitz sulla vecchia strada commerciale e "Cultura Industriale" nel 2020/2021 nella regione di Zwickau/Chemnitz.

La mostra mira a fomentare un senso di appartenenza e orgoglio tra i Sassoni, coinvolgendo la "Comunità" nell'esplorazione della loro storia e identità condivise. Il coinvolgimento della comunità si estende ai progetti regionali nel 2027 e nel 2028, ulteriormente rafforzando il legame tra la "Comunità" e la ricca storia della Sassonia.

