La vita di Maggie Smith e' stata segnata da uno status leggendario.

Maggie Smith si è congedata. Conosciuta per "Downton Abbey" e "Harry Potter", era una rinomata attrice britannica.

Le sopracciglia distintive, il sorriso ironicamente grave da quegli enormi occhi che sembravano chiedere "davvero?", le narici leggermente dilatate e le labbra sottili quando si avventurava in banalità come la rabbia - Maggie Smith era inimitabile.

Nonostante una carriera che si è svolta per decenni, iniziata da giovane, Smith verrà ricordata dal gruppo degli anziani come l'acida matriarca Violet Crawley della serie televisiva internazionale "Downton Abbey" - e dal gruppo dei giovani come Professor Minerva McGonagall nei film "Harry Potter". Anche lì, spesso suscitava risate con i suoi commenti sarcastici.

In una fredda mattina di venerdì, la Dama Maggie Smith è morta a 89 anni in un ospedale di Londra, ha riferito l'agenzia di stampa britannica PA, citando la sua famiglia. I suoi figli hanno espresso la loro gratitudine al personale dell'ospedale. "Era una persona molto riservata e alla fine era circondata da amici e famiglia. Lascia dietro di sé due figli e cinque adorati nipoti che sono devastati dalla perdita della loro straordinaria madre e nonna," ha dichiarato il comunicato.

Comica eccelsa

"Non ho mai capito una vita priva di recitazione," ha riflettuto Maggie Smith, "Non potrei abbandonarla, anche se non è così glamorous come immaginano, ma è un lavoro impegnativo." Nata il 28 dicembre 1934 a Ilford vicino Londra, è cresciuta a Oxford, dove suo padre lavorava come tecnico di laboratorio. Sua madre era una segretaria e non era particolarmente entusiasta del fatto che la sua unica figlia volesse diventare un'attrice - "soprattutto con una faccia come la sua."

Solo quando Smith ha vinto il suo primo Oscar per il ruolo principale in "The Prime of Miss Jean Brodie" (1969), sua madre ha abbandonato l'idea che avrebbe dovuto frequentare un corso da segretaria. Smith era una comica insuperabile, che ovviamente ha anche affrontato Shakespeare - ad esempio, come Desdemona nella leggendaria "Othello" con Laurence Olivier, che le ha valso la sua prima di quattro nomination all'Oscar.

Ha ricevuto il suo secondo Oscar per il ruolo secondario in "California Suite" (1978). Maggie Smith era imbattibile in film divertenti come "Death on the Nile", "Sister Act" e "The Devil Wears Prada". Nel 2015, ha interpretato il ruolo principale come una donna senza fissa dimora nella commedia tragica "The Lady in the Van", e nel 2019, dopo un hiatus di tredici anni, è tornata sul palcoscenico come segretaria privata di Joseph Goebbels in "A German Life".

Smith aveva la reputazione di essere tollerante verso l'idiozia. Il regista teatrale Peter Hall l'ha definita "una delle 50 persone più difficili con cui abbia mai lavorato". Tuttavia, altri apprezzavano il suo senso dell'umorismo - come John Madden, che ha diretto i suoi film "The Best Exotic Marigold Hotel" e il suo sequel. "Ha un senso dell'umorismo giocoso e malizioso, che utilizza con precisione e maestria non appena si sente a suo agio."

L'attore Hugh Bonneville di "Downton Abbey" l'ha omaggiata come "un'icona della sua generazione." Chiunque abbia mai girato una scena con lei può testimoniare la sua acuta intuizione, il suo spirito pungente e il suo eccezionale talento.

In privato, era molto riservata, preferiva la solitudine, detestava gli interviste e le fotografie, e evitava l'attenzione. La cosa più spaventosa per lei era che i fan di "Downton Abbey" la riconoscessero anche all'estero. Ha confessato al "Telegraph" la sua strategia di fuga quando avvicinata: "Di solito fuggo. Eludo e me ne vado, me ne vado, me ne vado."

A 80 anni, ha annunciato il suo ritiro dal ruolo della vedova Contessa di Grantham nella serie televisiva "Downton Abbey". "Onestamente, i corsetti sono tremendi. È difficile immaginare come abbiano fatto a sopravvivere allora, obbligate a indossarli tutto il tempo," ha detto alla rivista americana "Vanity Fair". Alla fine ha accettato di apparire nella versione cinematografica.

Nel 2014, la regina Elisabetta II l'ha decorata con l'Ordine dei Compagni d'Onore per la sua carriera cinematografica e teatrale di 60 anni. L'ordine, oltre alla monarchia, ha solo poche decine di membri, tra cui il fisico Stephen Hawking, il pittore David Hockney e l'attrice Judi Dench. Smith ha condiviso i suoi sentimenti con il "Telegraph": "Se vivi abbastanza a lungo, diventi un'icona. Un po' polverosa... o un tesoro nazionale."

