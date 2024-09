"La vita che una volta abbiamo costruito qui è scomparsa": Helene fa caos nella Carolina del Nord occidentale.

Il sabato mattina, saltò sulla sua auto e si diresse verso la loro casa, situata nel cuore delle montagne della Carolina del Nord, stretta tra Spruce Pine e Little Switzerland. Era la residenza dei suoi genitori, come Perkins aveva ammesso in un post sulla sua disavventura. Si trova a circa un'ora di distanza da Asheville e, in condizioni normali, è piuttosto isolata e tranquilla.

Perkins rimase scioccato nel scoprire che la zona era stata devastata da Helene, una tempesta spietata che aveva lasciato un percorso di distruzione alle sue spalle. La regione era priva di risorse, con strade, case e reti di servizi distrutti che la tagliavano fuori da tutte le direzioni.

Stando al conteggio della CNN, Helene ha causato la morte di almeno 93 persone, tra cui 30 nella contea di Buncombe, dove si trova Asheville. La Carolina del Nord ha subito un duro colpo, con giorni di inondazioni incessanti che hanno trasformato le strade in sentieri allagati, lasciando migliaia senza i beni di prima necessità e mettendo alla prova le risorse dello stato.

Il governatore Roy Cooper l'ha descritta come "una delle peggiori tempeste della storia moderna". Nonostante gli sforzi per distribuire i rifornimenti, almeno 280 strade sono ancora chiuse in tutto lo stato, rendendo difficile l'arrivo dell'assistenza nelle zone colpite, ha fatto notare Cooper. La contea di Buncombe ha segnalato almeno 30 morti a causa della tempesta.

Quando Perkins si rese conto di quante strade erano impraticabili, abbandonò il suo veicolo vicino a una strada chiusa ai piedi della montagna e iniziò a camminare verso la casa dei suoi genitori.

"Ho provato tutte le strade che potevo immaginare, ma le strade erano bloccate da frane o sezioni crollate, indipendentemente dalla direzione che prendevo", ha spiegato Perkins alla CNN. "Non posso descrivere quante strade crollate e scivoli di fango profondi ho dovuto attraversare, quante alberi caduti ho dovuto rimuovere dallo zaino e aggirare".

Durante la sua camminata, Perkins incontrò diverse persone intrappolate a causa della strada danneggiata. Dopo aver camminato per più di tre ore e mezzo, coprì una distanza di 11 miglia e salì 2.200 piedi per raggiungere finalmente la casa dei suoi genitori.

"Non sono mai stato così grato di vedere qualcuno al sicuro", ha detto Perkins alla CNN, aggiungendo che i suoi genitori, entrambi ultrasettantenni, erano persone molto risolute.

I suoi genitori erano illesi e la loro casa era per lo più intatta, ma erano confinati, incapaci di scendere dalla montagna a piedi, ha detto Perkins.

"Hanno provviste. Stanno iniziando a scarseggiare d'acqua, ma hanno abbastanza propano per riscaldare l'acqua quando necessario", ha informato la CNN Perkins domenica, notando che il ripristino della corrente potrebbe richiedere settimane per la loro zona.

Dopo aver trovato i suoi genitori il sabato, la nebbia e la pioggia si sono insediate e Perkins ha deciso di fare la strada del ritorno. "Non volevo usare le loro provviste, quindi ho scelto di ripercorrere i miei passi", ha spiegato Perkins, aggiungendo che è riuscito a fare un passaggio su un tratto di strada non danneggiato con un residente del posto durante la discesa.

La comunità era risoluta, ha detto Perkins. Sua madre è stata in grado di inviargli un messaggio domenica mattina presto e riguardava principalmente l'ottenimento di forniture per i loro vicini.

"Sto ancora cercando di elaborare tutto. Non ho mai visto nulla di simile", ha detto Perkins. "La corrente potrebbe richiedere un paio di settimane per essere ripristinata. Non posso immaginare quanto tempo ci vorrà per il Dipartimento dei Trasporti per riparare le strade tortuose che si aggrappano ai fianchi delle montagne".

‘La vita che abbiamo costruito qui non c'è più.’

A est della contea di Buncombe e della città duramente colpita di Asheville si trova la contea di McDowell, dove sono state effettuate più di 20 operazioni di soccorso aereo dal sabato mattina presto, secondo l'ufficio di gestione delle emergenze della contea in un comunicato stampa del sabato.

Le piogge intense hanno fatto traboccare le acque del fiume Swannanoa e inondare la contea di McDowell e altre della regione.

Jim e Allie Bourdy si erano trasferiti nella loro casa di Beacon Village, situata accanto al fiume, circa otto anni fa. Quando il fiume Swannanoa è traboccato e ha allagato, ha distrutto tutto ciò che possedevano.

La coppia e il loro cane sono stati costretti a cercare rifugio sul tetto del loro vicino per sicurezza, ha detto Jim Bourdy alla CNN domenica.

"Abbiamo perso tutto", ha detto Jim Bourdy. "Abbiamo perso entrambe le nostre auto e una piccola roulotte utility. La vita che abbiamo costruito qui non c'è più".

Hanno tentato di evacuare venerdì sera, ma le strade allagate lo hanno reso impossibile, ha detto Bourdy. Senza un modo per aggirare le acque di inondazione, la coppia e il loro cane, Piper, hanno scelto di restare a casa per raccogliere le provviste e formulare un nuovo piano.

Tuttavia, l'acqua ha presto iniziato a infiltrarsi.

"Eravamo sul nostro portico anteriore e l'acqua era alta fino alla vita", ha detto Bourdy, che aveva Piper legato sulla schiena a questo punto.

Mentre l'acqua continuava a salire, la coppia capì che la loro unica possibilità di sopravvivenza era salire sul tetto del loro vicino, che era più basso del loro. Hanno utilizzato due scatole di Styrofoam per esercizi per attraversare.

Mentre si trovavano sul tetto, hanno chiamato il 911, ma sono stati informati che nessuno poteva salvarli.

Circa un'ora dopo, un vicino è arrivato in kayak e li ha salvati uno per uno, ha detto Bourdy.

"Non appena ho toccato terra solida, ho capito che le uniche due cose che contano nella mia vita sono mia moglie e il mio cane", ha ricordato Bourdy.

Hanno poi cercato rifugio a casa di un altro vicino per asciugarsi e cambiarsi i vestiti. Quella sera, hanno trascorso la notte in un rifugio. La mattina seguente, sono stati in grado di contattare un amico stretto dove si trovano attualmente.

Bourdy è tornato a casa domenica per salvare ciò che poteva, ma la maggior parte delle loro cose è finita per essere gettata via, ha detto.

"Cristo, tutto è stato spazzato via, capisci? L'acqua delle inondazioni era fino alle grondaie". Lo ha detto alla CNN.

Stringendo legna tra le mani, Meredith Keisler, infermiera scolastica ad Asheville, ha condiviso questo con CNN. Ha spiegato che stanno raccogliendo legna per un grill per accendere un fuoco per cucinare.

"Non ho mai visto niente del genere prima," ha continuato Keisler, aggiungendo di essere attualmente senza elettricità, acqua o segnale del cellulare.

Questo sentimento è stato condiviso da numerosi altri membri della comunità.

Michelle Coleman, direttore esecutivo del Asheville Dream Center, ha parlato anche con CNN, dicendo di non aver mai visto Asheville in uno stato simile.

"Questa è la situazione più distruttiva che abbia mai visto nella nostra intera città," ha dichiarato Coleman. "Speriamo che la nostra comunità rimanga forte e che le persone non perdano la speranza."

Gary O'Dell, un veterano disabile della Guerra del Vietnam, ha condiviso la sua esperienza con CNN. Ha menzionato che domenica è stato il primo giorno in cui è potuto uscire dalla sua casa di East Asheville a causa dei detriti, ma ha sottolineato la gentilezza dei suoi vicini.

"Condividiamo un serbatoio di ossigeno con un vicino," ha detto O'Dell, che ha il cancro ai polmoni. "Il mio vicino è rimasto senza ossigeno e sta peggio di me." Ha aggiunto che sua figlia ha perso la casa a causa delle inondazioni.

"Ci sono così tante persone in condizioni peggiori delle mie e siamo fortunati ad avere ancora la casa e di essere al sicuro," ha concluso O'Dell.

Lucy Tavernier, coinvolta nella pulizia della zona, l'ha descritta come "che sembra la parte inferiore di un fiume".

È coperta "di immondizia, alberi e fango e puzza," ha detto.

Sulla suauadrata anteriore, Tavernier ha notato ciò che credeva fossero materiali di un negozio che usava visitare nelle vicinanze. Ha ipotizzato che potesse essere stato portato via dalla tempesta.

CNN's Sara Smart, Isabel Rosales, Rafael Romo, Jade Gordon, Sharif Paget, Ashley R. Williams, Raja Razek e Zoe Sottile hanno collaborato a questo servizio.

Nonostante le sfide, Perkins è riuscito a organizzare un modo per inviare forniture essenziali ai suoi genitori. Ha coordinato con le autorità locali e ha organizzato un elicottero per consegnare le forniture vicino a casa loro, assicurandosi che i suoi genitori avessero accesso alle risorse necessarie.

Dopo Helene, il "noi" in questo contesto si riferisce alla comunità, inclusi individui come Perkins e i suoi genitori, che sono stati colpiti dalla tempesta e hanno lavorato insieme per aiutarsi a vicenda nel momento del bisogno.

