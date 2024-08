- La vita abbagliante di un primitivo viennese

Con 91 anni benedetti eppure sorprendentemente, l'imprenditore viennese Richard "Mörtel" Lugner (1932-2024) è venuto a mancare oggi, lunedì 12 agosto, nella sua villa nel distretto di Döbling a Vienna. Secondo il "Kronen Zeitung", è stato effettuato un tentativo di soccorso al mattino, ma senza successo.

Matrimonio solo poche settimane prima della morte

L'uomo spesso paragonato a Donald Trump (78) nel mondo dell'edilizia e dell'immobiliare, almeno a Vienna, lascia la sua sesta moglie. Poche settimane prima della sua morte, Lugner ha sposato Simone "Bienchen" Reilaender (42) il 1° giugno nel municipio di Vienna. La coppia aveva reso pubblica la loro relazione nel 2021.

Il loro matrimonio, accompagnato da un grande clamore mediatico, è stato benedetto dal bel tempo in questo estate piovosa. Come previsto, la coppia è arrivata in una Mercedes vintage cielo blu aperta all'ufficio di registro, dove la cerimonia era prevista per le 14.

Mörtel e le donne: "Bienchen" segue "Mausi", "Spatzi", "Hasi" & Co

Tra gli circa 50 invitati alla cerimonia c'era la quarta moglie di Lugner, Christina "Mausi" Lugner (59). La coppia era sposata dal 1991 al 2007 e aveva una figlia, Jacqueline, nel 1993.

La sua ultima moglie prima di "Bienchen", la moglie numero cinque, era Cathy Schmitz, conosciuta come "Spatzi", di Wittlich nell'Eifel, 57 anni più giovane di lui. Si sono sposati nel castello di Schönbrunn nel settembre 2014 e hanno divorziato nel novembre 2016. "Quando ho sentito la tragica notizia della tua morte questa mattina, sono rimasta sotto shock. Richard, anche tu sembravi immortale. La tua energia, la tua volontà, il tuo coraggio erano ispiratori e contagiosi. Ti ringrazio dal profondo del cuore per il tempo meraviglioso che abbiamo trascorso insieme, per tutto ciò che mi hai insegnato sulla vita. Non sarai dimenticato. Che Dio ti benedica. RIP", ha scritto su Instagram.

Lugner si è sposato per la prima volta nel 1961. Con la sua fidanzata dell'infanzia, Christine Gmeiner, ha avuto due figli nel 1963 e nel 1966. La coppia si è separata dopo 17 anni insieme. Il suo secondo matrimonio è durato dal 1979 al 1983. La relazione con la sua terza moglie, Susanne Dietrich, è finita tragicamente quando è caduta in coma dopo un intervento di chirurgia estetica e è morta poco dopo il divorzio.

Tra i suoi matrimoni, "Mörtel" ha presentato diverse altre donne con soprannomi affettuosi al suo fianco: Bettina "Hasi" Kofler (2008), Sonja "Käfer" Schönanger (2008-2009), Nina "Bambi" Bruckner (2009), Anastasia "Katzi" Sokol (2009-2013), Bahati "Kolibri" Venus (2013-2014).

Oltre a Jacqueline e i suoi due figli dal primo matrimonio, Lugner lascia un'altra figlia.

Come ha ottenuto il suo soprannome

Ma non erano solo le sue fidanzate ad avere un soprannome; Lugner era noto come "Mörtel". Questo soprannome gli è stato dato dal più famoso giornalista di boulevard di Vienna, Michael Jeannée.

Richard Lugner ha costruito, tra le altre cose, la prima moschea di Vienna e un centro commerciale a lui intitolato, Lugner City. Questo lo ha reso ricco e ha utilizzato la sua energia per diventare ancora più ricco.

Lugner e il Ballo dell'Opera di Vienna

Lo ha dimostrato per decenni al Ballo dell'Opera di Vienna, il culmine del carnevale e della vita sociale di Vienna. Anno dopo anno, Lugner appariva nel suo solito abbigliamento - smoking e cilindro - con il suo famoso sorriso. Al suo fianco, aveva sempre una donna famosa che aveva invitato nel suo palco (a pagamento).

Accanto a stelle come Joan Collins, Sophia Loren, Ivana Trump, Faye Dunaway, Claudia Cardinale, Pamela Anderson, Grace Jones, Brigitte Nielsen, Goldie Hawn, Elle Macpherson o Ornella Muti sotto i riflettori. La sua ultima compagna è stata nel febbraio di quest'anno l'attrice statunitense Priscilla Presley (79).

90° compleanno nella Sala Cerimoniale del Palazzo Imperiale di Vienna

Richard Lugner ha organizzato il suo mondo a suo piacimento, non solo tra Lugner City con il complesso cinematografico e il Mausi Market, come ha chiamato la zona gastronomica dopo la sua quarta ex-moglie. Rimane presente qui e in tutti i distretti della capitale austriaca.

È rappresentato anche nel museo delle cere locali di Madame Tussauds nel Prater di Vienna. Naturalmente, con scarpe di vernice, frac e cilindro, che Mortel stesso ha donato. "Non vedo differenza tra me e la figura", ha detto.

Lo scorso ottobre, ha organizzato una grande festa per la famiglia, gli amici e i compagni nella Sala Cerimoniale del Palazzo Imperiale di Vienna, dove un tempo gli imperatori austriaci governavano l'impero k&k. Secondo il "Kronen Zeitung", è prevista una grande cerimonia nuziale in

Leggi anche: