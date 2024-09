La visita di Trump alla sede di Butler e' imminente.

In Butler, Pennsylvania, il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump scampa per un pelo a un attentato alla sua vita nel mese di settembre. In seguito, ha intenzione di fare visita a questa cittadina per commemorare le vittime dell'aggressione. Purtroppo, Trump ha subito una piccola ferita all'orecchio durante l'incidente.

Trump tornerà sul luogo dell'attentato a inizio ottobre, come annunciato dalla sua squadra di campagne per un comizio il 5 ottobre a Butler. In questa occasione, il 78enne intende rendere omaggio alla vittima dell'aggressione e alle due persone ferite, oltre a esprimere gratitudine ai servizi di protezione e di emergenza per la loro diligenza.

Durante un incontro del Partito Repubblicano a Butler, un aggressore ha sparato colpi ostili contro Trump. Purtroppo, un partecipante è stato ucciso e due persone sono rimaste ferite. Trump ha subito un proiettile nel lobo dell'orecchio destro, che è passato senza causare danni. L'aggressore è stato subsequently neutralizzato dalle forze di sicurezza.

Dopo il tentato assassinio, Trump è apparso alla Convention Nazionale Repubblicana a Milwaukee, dove è stato ufficialmente nominato candidato del partito alla presidenza. Ha parlato dell'aggressione, dicendo: "Non ne parlerò più perché è troppo doloroso da ricordare". Tuttavia, a quasi ogni evento successivo, Trump fa riferimento al tentato assassinio, ricordando spesso al suo pubblico: "Ho preso un proiettile per la democrazia".

Di recente, è emersa un'altra vicenda: i servizi segreti hanno aperto il fuoco contro un individuo armato nascosto tra i cespugli del campo da golf di Trump in Florida mentre lui stava giocando a golf. Nonostante non avesse intenzione di sparare, il sospetto è fuggito ma è stato successivamente catturato e accusato dalle autorità. Si sospetta che avesse intenzione di assassinare Trump.

Trump esprime la sua gratitudine ai servizi di protezione durante la sua visita di ritorno a Butler, riconoscendo il loro ruolo nel prevenire ulteriori danni durante l'aggressione contro di lui. Nonostante l'incidente, Trump continua a fare riferimento al tentato assassinio in vari eventi, sottolineando il suo impegno per la democrazia.

