La visita di Harris al confine e il discorso economico attira l'attenzione in quanto riguardano gli indicatori di superficie per la sua campagna

La percentuale di americani che hanno raccolto informazioni su Harris è diminuita ogni settimana dal suo dibattito con l'ex presidente Donald Trump a inizio settembre, mentre simultaneamente aumentava la negatività delle descrizioni degli incontri con lei, raggiungendo un minimo storico nella sua campagna nei risultati più recenti.

Analizzando ciò che gli individui affermano di aver notato su Harris, "bugia" è emersa costantemente come termine principale legato a lei. Negli ultimi dati, si è classificata al quarto posto, dopo "confine", "sondaggi" e "campagna". Nella settimana precedente, si è classificata al sesto posto, mentre durante la settimana del dibattito presidenziale ABC News, si è classificata al secondo posto, scendendo al dodicesimo posto nelle fasi precedenti e al ventesimo prima della convention democratica di agosto.

L'indagine, condotta dal 27 al 30 settembre da SSRS e Verasight per i gruppi di ricerca di CNN, Università di Georgetown e Università del Michigan, valuta ciò che gli americani affermano di aver recentemente incontrato, letto o visto su Harris e Trump.

La percentuale di americani che menziona frasi come "bugia" o "bugiardo" quando si parla dei loro incontri con Harris rimane modesta - solo il 6% negli ultimi dati, rispetto al 15% che cita qualcosa legato all'immigrazione, ad esempio - ma è cresciuta nel tempo, passando dal 3% o meno prima della convention democratica per raggiungere un picco del 9% poco dopo il dibattito.

Un partecipante all'ultima indagine ha scritto: "Kamala non dice nulla. Usa un mucchio di parole senza senso. Dice che chiuderà il confine, ma è una bugia per essere eletta. Tutto ciò che promette sono bugie".

L'attenzione sull'immigrazione (menzionata dal 15% in relazione a Harris) e sull'economia (menzionata dal 13%) negli ultimi dati rivela uno spostamento significativo nelle risposte su Harris, a seguito dei tentativi della sua campagna di concentrarsi su questi argomenti con una visita al confine meridionale in Arizona e un discorso sulla politica economica a Pittsburgh. Si tratta della prima volta che più di un argomento legato alle politiche figura tra i primi cinque per Harris e i dati più recenti hanno registrato il maggior numero di menzioni di frasi legate all'immigrazione in relazione alla sua campagna dal momento in cui si è candidata a fine luglio.

Un altro partecipante ha scritto: "Ho visto i suoi discorsi e ho apprezzato la sua chiara spiegazione delle sue politiche e posizioni su diverse cose. La sua preoccupazione per tutti e la sua capacità di indicare concretamente le soluzioni ai problemi è un netto contrasto con Donald Trump".

Per quanto riguarda Trump, i tentativi di attentato alla sua vita continuano a catturare l'attenzione del pubblico, mentre l'immigrazione è leggermente diminuita e l'incontro dello scorso mese con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha attirato l'attenzione.

"Ha incontrato Zelensky e ha mostrato scarso entusiasmo nell'aiutare l'Ucraina", ha scritto un partecipante.

Le risposte che etichettano l'ex presidente come bugiardo rimangono costantemente tra le prime della sua lista. Circa l'8% degli ultimi dati utilizza la parola "bugia" o "bugiardo" in relazione a Trump. Questa cifra è stata spesso nel range di una sola cifra come percentuale degli argomenti su Trump da quando è iniziata l'indagine a giugno, scendendo occasionalmente sotto di essa, tra cui intorno al primo tentativo di assassinio dell'ex presidente e alla convention repubblicana.

Although responses about Harris are generally less negative in tone than those about Trump, a noticeable decline in overall sentiment in the Harris responses has been observed, while Trump's numbers have slightly rebounded following a post-debate drop. For Harris, the negative shift is evident across parties, with sentiments expressed by Democrats, Republicans, and independents all tilting slightly more negative in the new data than in the previous week. For Trump, though, sentiment has held steady among Republicans, while shifting slightly less negative than the previous survey among independents and Democrats.

The latest poll found that just under two-thirds of Americans (64%) reported finding something about Harris, compared with 68% who said the same about Trump. It marks the fourth straight week in which more people reported hearing about Trump than they did about Harris, and it represents a significant drop from the previous week's shares stating they'd heard about each candidate (Trump down 7 points, Harris down 5).

The overall level of attention to the presidential candidates now is lower than it was at this point in previous cycles, though that may be attributable to debate timing. In 2020, for example, more than 8 in 10 Americans reported hearing news about Trump and Joe Biden in the same week of that campaign, but a presidential debate was held on September 29. In 2016, there was a mid-September decline in attention ahead of that year's first debate between Trump and Hillary Clinton, held on September 26.

"It has been relatively quiet this week," one respondent to the latest survey wrote when asked about Trump. "I haven't heard of anything."

CNN's Ariel Edwards-Levy contributed to this report.

In the survey, the use of the word "lie" or "liar" towards Kamala Harris when discussing encounters with her has increased over time, reaching 6% in the latest data, a significant rise from the 3% before the Democratic convention. Despite this, her overall encounters with Americans are still less negative than those with former President Donald Trump, who consistently has responses labeling him a liar.

Leggi anche: