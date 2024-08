- La visita della sua ex Jennifer Garner per il suo compleanno.

Ben Affleck (52 anni) avrebbe trascorso il suo compleanno con la sua ex moglie. Secondo "Page Six", Jennifer Garner (52 anni) è stata vista fare visita alla casa in affitto di Affleck a Brentwood, in California, lo scorso giovedì (15 agosto). Le foto mostrano l'attrice che scende dall'auto.

La coppia, che si è separata nel 2018, sembra mantenere un buon rapporto e sta co-genitorializzando i loro figli Violet (18), Seraphina (15) e Samuel (12) insieme.

Nel frattempo, l'ex moglie di Affleck, Jennifer Lopez (55 anni), sta ricordando il suo compleanno. Per il 52° compleanno di Affleck, ha pubblicato una serie di foto su Instagram che sembrano essere state scattate alla sua festa di compleanno di qualche settimana fa. Indossava lo stesso vestito in un video che ha pubblicato per il suo compleanno. Il marito di Lopez era notoriamente assente dalle celebrazioni di luglio, che includevano una festa a tema "Bridgerton".

Si vocifera che il matrimonio di Affleck e Lopez sia stato burrascoso per mesi. Lo scorso weekend, Lopez avrebbe fatto visita ad Affleck a Brentwood, ma il motivo non sarebbe stato quello di vedere il suo partner, ma piuttosto il figlio Samuel, che aveva accompagnato in un centro commerciale in precedenza. Fonti vicine alla coppia hanno detto al magazine che ha un buon rapporto con i suoi figli.

Si vocifera anche che la loro villa condivisa sia in vendita e che i documenti per il divorzio siano pronti ma non ancora presentati. Affleck e Lopez erano stati una coppia dal 2002 al 2004 e si sono riuniti nel 2021, sposandosi un anno dopo.

