La visione del mondo finalmente si rivela

A giugno, Weltbild presenta istanza di fallimento. Tuttavia, nonostante gli investimenti necessari e i costi elevati, non viene trovato alcun investitore per il libraio. Tutti i 14 punti vendita rimanenti devono chiudere immediatamente e 440 dipendenti perdono il lavoro.

Il fallito libraio online Weltbild cesserà definitivamente le operazioni alla fine di agosto. L'amministratore provvisorio del fallimento, Christian Plail, ha annunciato che i 14 punti vendita della società stanno ancora conducendo liquidazioni e poi chiuderanno. Gli acquisti online verranno ancora consegnati fino alla fine del mese. I 440 dipendenti riceveranno probabilmente i loro licenziamenti in settembre.

La società aveva presentato istanza di fallimento presso il tribunale distrettuale di Augusta a giugno. Plail ha detto: "Non è possibile una continuazione sostenibile e a lungo termine delle operazioni senza nuovo capitale a causa della situazione di perdita in corso". I costi dell'IT e del marketing e il tempo necessario sono troppo elevati per continuare l'attività in modo redditizio.

Gli investitori non erano disposti a rilevare l'attività, neanche in parte, data la concorrenza nel mercato e i necessari investimenti e costi. Tuttavia, c'è interesse per i diritti del marchio e il magazzino. Queste discussioni continueranno.

Anche le società controllate presentano istanza di fallimento

L'attività continuerà dopo le istanze. L'attività odierna di Weltbild origina dalla omonima società precedente della Chiesa cattolica. Dieci anni fa, il gruppo editoriale Weltbild aveva presentato istanza di fallimento e alla fine la società di famiglia di Düsseldorf Droege aveva acquisito la società di Augusta e costruito la struttura aziendale attuale.

Solo un mese dopo che il libraio online Weltbild aveva presentato istanza di fallimento, anche altre società del gruppo hanno presentato una richiesta corrispondente. Secondo il portale delle Dichiarazioni di Fallimento, queste includono i negozi di libri Jokers e Buecher.de, il fornitore di zaini Fitz & Huxley e il rivenditore di articoli per bambini Tausendkind. Non ci sono informazioni su una decisione su ciò che accadrà a queste società controllate.

La chiusura dei punti vendita di Weltbild e i licenziamenti all'interno della società avranno probabilmente un impatto significativo sull'economia locale. Nonostante l'interesse per i diritti del marchio e il magazzino, rimane incerto se le società controllate, come Jokers e Buecher.de, saranno in grado di superare i propri ostacoli finanziari e continuare l'attività.

