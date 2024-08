- La violenza contro i soccorritori è ancora elevata

Agenti delle forze dell'ordine continuano ad essere vittime frequenti di violenza nel Basso Sassonia. Lo scorso anno ci sono stati 4.467 incidenti, uno in più rispetto all'anno precedente, secondo il Ministero dell'Interno di Hannover. Questo numero è aumentato significativamente negli ultimi anni. Ad esempio, nel 2018 ci sono state circa 3.200 incidenti di violenza. Ciò significa che in media sono stati registrati circa dodici incidenti al giorno lo scorso anno. La ministra dell'Interno Daniela Behrens (SPD) ha parlato di un fenomeno in aumento a livello nazionale.

Nel 2023 sono state registrate complessivamente 10.430 vittime in tutto lo stato, circa 300 in più rispetto al 2022. Tuttavia, il numero di agenti delle forze dell'ordine feriti in questi incidenti è diminuito. Nel 2023 ci sono state 1.628 vittime, rispetto alle 1.661 dell'anno precedente.

Uomini sono stati sospettati significativamente più spesso

Sospetti: Circa l'85% dei sospetti lo scorso anno erano uomini e circa il 70% erano di nazionalità tedesca. L'intossicazione da alcol è stata accertata in più della metà dei sospetti. La ministra Behrens ha detto: "Sono gli uomini tedeschi adulti che, ubriachi, aggrediscono le persone in divisa. È così semplice metterla". La ministra ha anche detto: "Le vittime non si curano di chi li attacca. Non è meglio se è un tedesco che se non è un non-tedesco".

Di recente ci sono state discussioni sul fatto che la nazionalità dei sospetti dovrebbe essere menzionata generalmente nei resoconti dei media. La Renania Settentrionale-Vestfalia vuole fare un passo del genere, a causa della maggiore trasparenza. Il Basso Sassonia, however, non ha intenzione di farlo. L'approccio precedente di menzionare la nazionalità solo in casi eccezionali si è dimostrato valido, ha detto il Ministero dell'Interno qualche giorno fa.

Sindacato di polizia: La stagnazione non è un conforto

Polizia: Il numero di incidenti di violenza contro i poliziotti è rimasto quasi identico a 4.245 rispetto al 2022. Il numero di vittime è aumentato di più di 300 a oltre 10.000 lo scorso anno. 1.539 agenti sono rimasti feriti, leggermente meno rispetto all'anno precedente. Anche qui, c'è stato spesso un aumento negli ultimi anni.

Nel 2018 il numero di agenti di polizia feriti era poco più di 1.100. Kevin Komolka, presidente del Sindacato della Polizia (GdP), ha detto: "Il fatto che il numero di reati contro i dipendenti della polizia sia rimasto stazionario lo scorso anno non è un vero conforto data la alta numero di oltre 10.000 vittime. Non dobbiamo accontentarci di questo e dobbiamo rimanere attivi in vari settori".

Dipartimento dei vigili del fuoco: Dopo un picco nel 2022 (54), il numero di incidenti è diminuito a 39 lo scorso anno. Dodici membri del personale sono rimasti feriti, lo stesso numero dell'anno precedente. Secondo il ministero, gli incidenti erano principalmente casi di aggressioni fisiche e teppismo.

Altri servizi di soccorso: Il numero di incidenti è aumentato a 231 dal 213 dell'anno precedente. 77 sono rimasti feriti, meno rispetto al 2022 (92).

Ministro: Gli attacchi sono assolutamente inaccettabili

Behrens ha ringraziato la polizia, i vigili del fuoco e i servizi di soccorso per il loro lavoro. "È assolutamente inaccettabile attaccare queste persone mentre svolgono i loro importanti compiti, sia verbalmente che con violenza fisica, mentre lavorano per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini".

Il problema degli attacchi non può essere risolto solo attraverso misure della polizia o dello stato, ha detto il Ministro. Richiede un riconoscimento sociale di questo comportamento, ha sottolineato Behrens.

Ha anche fatto riferimento alle misure adottate negli ultimi anni per migliorare la protezione, come l'adozione diffusa delle telecamere del corpo. Le telecamere del corpo sono videocamere indossate sul corpo e attivate, ad esempio, durante gli scontri. Le registrazioni possono quindi aiutare a identificare più facilmente i responsabili.

Più membri nei vigili del fuoco volontari

Behrens ha presentato oggi un altro rapporto annuale, incentrato sui vigili del fuoco volontari dello stato. Hanno registrato un altro aumento dei membri. Alla fine del 2023, c'erano 131.844 uomini e donne impegnati nel servizio volontario - un aumento di 1.262 rispetto all'anno precedente. Il numero è aumentato annualmente dal 2019.

Due terzi dei nuovi volontari dello scorso anno erano donne, secondo il Direttore dei vigili del fuoco dello stato Dieter Rohrberg. La loro quota delle forze di deployment è aumentata al 14,6 per cento. Lo scorso anno, i vigili del fuoco del Basso Sassonia sono stati chiamati per circa 125.500 incidenti, circa 2.100 in più rispetto al 2022.

La tendenza positiva nei numeri dei membri è continuata anche nei vigili del fuoco giovanili. Secondo il ministero, c'erano circa 51.500 ragazze e ragazzi attivi lo scorso anno, un aumento di oltre 4.100 rispetto all'anno precedente.

Ministro: Le persone possono fare affidamento sulla protezione antincendio

La protezione antincendio e dei disastri dello stato è stata messa alla prova in tempi recenti, ad esempio durante l'alluvione di Capodanno. Behrens ha ringraziato le forze per i loro sforzi. "È una bella sensazione sapere che le persone nel Basso Sassonia possono sempre fare affidamento su una protezione antincendio funzionante", ha detto il Ministro. Gli aiutanti devono essere onorati con una medaglia per il loro servizio.

I vigili del fuoco vengono chiamati per vari motivi, non solo per gli incendi, ma anche per l'aiuto con i danni delle tempeste o gli incidenti. Il Direttore dei vigili del fuoco dello stato Dieter Rohrberg ha espresso preoccupazione per il numero ancora elevato di allarmi falsi. Ce n'erano 647 lo scorso anno, circa lo stesso livello del 2022.

I vigili del fuoco occasionalmente affrontano sfide durante i loro compiti. Lo scorso anno ci sono stati 39 incidenti che hanno coinvolto i vigili del fuoco nel Basso Sassonia, con dodici feriti. La ministra dell'Interno Behrens ha affrontato la questione, dicendo: "È inaccettabile attaccare i vigili del fuoco mentre svolgono i loro importanti compiti, sia verbalmente che con violenza fisica".

