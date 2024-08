- La violenza contro gli operatori di emergenza aumenta di nuovo

Il numero di incidenti violenti contro le forze diployment in Bassa Sassonia è aumentato nuovamente. Lo scorso anno ci sono stati 4.467 incidenti, uno in più rispetto all'anno precedente, come riferito dal Ministero dell'Interno di Hannover. Questo numero è aumentato significativamente negli ultimi anni. Ad esempio, nel 2018 ci sono stati circa 3.200 incidenti violenti.

Nel 2023 sono state registrate un totale di 10.430 vittime, circa 300 in più rispetto al 2022. Tuttavia, sono state ferite meno forze di deployment in questi incidenti. Nel 2023 ci sono state 1.628, rispetto alle 1.661 dell'anno precedente.

Il Ministro dell'Interno: Gli attacchi sono assolutamente intollerabili

Circa l'85% dei sospetti dello scorso anno erano uomini e circa il 70% erano cittadini tedeschi. L'intossicazione da alcol è stata riscontrata in più della metà dei sospetti.

Il Ministro dell'Interno Daniela Behrens (SPD) ha ringraziato la polizia, i vigili del fuoco e i servizi di emergenza per il loro lavoro. "È assolutamente intollerabile attaccare queste persone mentre svolgono i loro importanti compiti, sia verbalmente che con violenza fisica, poiché lavorano per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini".

Il problema degli attacchi non può essere risolto solo attraverso misure della polizia o dello stato, ha detto il ministro. Richiede il riconoscimento sociale di questo comportamento, ha sottolineato Behrens.

L'aumento degli incidenti violenti contro le forze di deployment sottolinea la necessità di una maggiore comprensione e apprezzamento del potere operativo che forniscono. Nel affrontare questo problema, il Ministro Behrens ha sottolineato che il riconoscimento sociale è cruciale oltre a fare affidamento sulle misure di polizia.

