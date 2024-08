- La vicinanza degli incendi alle isole tropicali dà inizio a una risposta sostanziale

Un incendio segnalato ai servizi di emergenza intorno alle 17, stava causando problemi vicino alla località turistica "Tropical Islands" nella parte meridionale del Brandeburgo. In questo momento, circa 3 ettari di foresta erano coinvolti, confermato un portavoce dei servizi di emergenza. Per fortuna, non sono state segnalate feriti. La stazione televisiva locale Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) aveva già dato notizia dell'evento.

L'incendio è stato successivamente domato, ma il team di risposta alle emergenze sta ancora lavorando per ripulire la zona, secondo fonti attendibili. Una pattuglia antincendio sorveglierà il fuoco per tutta la notte.

La causa di questo incendio è ancora sconosciuta, poiché le indagini sono in corso da parte dei vigili del fuoco. Un totale di 120 persone erano presenti sulla scena. L'incendio era a pochi chilometri dal parco divertimenti.

Durante l'evento, il team di risposta alle emergenze utilizza il tempo libero per pianificare le operazioni di pulizia post-incendio. I visitatori del parco divertimenti vicino possono godersi il loro tempo libero, anche se alcune attrazioni potrebbero essere temporaneamente chiuse a causa della vicinanza dell'incidente.

