La vertebra cervicale di Söder è un problema di grande interesse.

Berlino politica è confusa come sempre alla fine del 2024. La notizia shock della dimissioni del consiglio esecutivo del Partito Verde ha colto molti di sorpresa. Tutti erano concentrati sui tentennamenti del Cancelliere Olaf Scholz, sperando in Boris Pistorius per sostituirlo o aspettando che l'FDP facesse saltare la coalizione a semaforo. Ora tutti si chiedono perché Robert Habeck si è dimesso.

La decisione del Partito Verde di dimettersi è stata particolarmente confusa poiché i loro problemi non provenivano dal consiglio esecutivo. In effetti, Ricarda Lang ha gestito le sfide della politica e la misoginia online in modo eccezionale, spesso usando l'umorismo per prendere le distanze dalla situazione. Il suo uso dell'umorismo è un segno della sua autoconsapevolezza, motivo per cui spesso condivide immagini autoironiche, come bere birra direttamente dalla bottiglia o ammettere "I Verdi sono colpevoli di tutto", con una battuta sugli odiatori dei commenti Facebook.

Lang avrebbe potuto diventare un'icona dell'identità politica, scegliendo di abbracciare l'odio diretto verso di lei come un distintivo d'onore. Tuttavia, ha scelto di rimanere al di sopra di tali attacchi meschini. Con la sua compostezza, avrebbe potuto essere il volto dei Verdi pragmatici, vicini alla CDU - se non avesse penduto troppo a sinistra politicamente.

I Giusti Se Ne Sono Andati

D'altra parte, Omid Nouripour avrebbe potuto essere un CDU politico. Recentemente non ha fatto una buona impressione, definendo il governo a semaforo un governo di transizione. Era anche molto più vicino all'Unione su questioni di politica estera, come il Medio Oriente e l'Ucraina, rispetto al sometimes pacifista SPD. Non se ne sono andati i giusti?

Adesso il potere è concentrato su Habeck, che ha contribuito all'odio attuale verso i Verdi e alla perdita di tre elezioni statali con la sua legge sul riscaldamento mal formulata.

Il partito si sta preparando per una sessione di coaching importante alla conferenza del partito a novembre. "Avremo un dibattito molto onesto alla conferenza del partito a metà novembre, se dipende da me, su chi vogliamo essere", ha detto Habeck a ZDF. Data la sua posizione, possiamo supporre che Habeck abbia alcune idee in proposito.

Impara da Nixon

Habeck non rivela le sue carte, ma non è fuori questione che voglia guidare il partito lontano dalle strade dell'identità politica e dell'eco-marxismo. Promette di essere una lotta difficile: l'ala sinistra dei Verdi è arrabbiata con la coalizione a semaforo perché sta stringendo la politica sull'immigrazione. E il consiglio esecutivo della Gioventù Verde ha addirittura rassegnato le dimissioni en masse e annunciato il loro uscita dal partito perché credono che i Verdi siano ancora troppo a destra.

Come può un Verde di sinistra essere nello stesso partito di qualcuno come Cem Özdemir, che cita Richard Nixon sul FAZ e pensa che un'alleanza progressista potrebbe stringere le leggi sull'immigrazione e l'asilo perché "può farlo in modo credibile senza apparire con false motivazioni"? Suona come "deportazione con una faccia umana" - e se i Verdi vogliono usare questo slogan, vorrei una parcella alta per i miei servizi.

Sogni Verde-Nero

Sembra che la CDU sia il partner ideale dei Verdi, apparendo stabile e affidabile come sempre. Arrivano addirittura a comparire insieme ad eventi, come l'Accademia di scienze di Berlino-Brandeburgo, dove Margret Merkel ha celebrato il suo 70° compleanno con allodole di Lipsia e crepes, tra le altre specialità.

La CDU e la sua Sorella Esplosiva

La relazione tra la CDU e la sua sorella partito, la CSU, è armoniosa - in superficie. Merkel ha elogiato Friedrich Merz, augurandogli "tutto il meglio e molto successo per l'unione democratica, l'unione nel suo insieme e per il nostro paese". Tuttavia, non è chiaro se stia augurando successo a Merz stesso. Analogamente, Markus Söder ha comunicato, abbinando la sua cravatta alla giacca di Merkel, che era "pure coincidenza".

Se la politica fosse solo così semplice come abbinare le cravatte! Così stabile come sembra la CDU, così volatile e esplosiva è la sua sorella partito, la CSU. Le dichiarazioni pubbliche di Söder sono lontane dall'essere in sintonia con la leadership dell'unione; per Merz, un'alleanza con i Verdi è "impossibile nella vista attuale", ma lascia la porta aperta per il 2025. Söder, invece, sembra categorico: "Non ci deve essere alcuna alleanza con i Verdi in qualsiasi circostanza, è un no-go, e la CSU lo impedirà".

Hmm, come dovrebbe funzionare? Una interpretazione è che Söder sta sostanzialmente appoggiando la candidatura alla cancellieria di Merz adottando una netta opposizione ai Verdi. Merz non può escludere nulla strategicamente, o verrà completamente superato nelle possibili trattative di coalizione. La posizione anti-Verdi di Söder consente ai votanti anti-Verdi di votare anche per Merz. Nel frattempo, Söder ha beneficiato della sua posizione anti-Verdi in Baviera, dove i Votanti Liberi gli stanno con il fiato sul collo. Win-win!

Söder Cambierà Tono?

Cosa farà Söder se la CDU vince le elezioni federali e vuole formare una coalizione con i Verdi? Forse Merz e Söder stanno scommettendo sul fatto che il problema non si verifichi - se i Verdi si sono completamente disintegrati per allora.

Forse stanno sognando che i Verdi subiranno un cambiamento significativo - trasformandosi in Verdi à la Nixon, noti per la loro posizione rigida sull'immigrazione, sulla fornitura di armi all'Ucraina e ad Israele, e assolutamente nessun sostegno agli eco-marxisti. Anche così, Markus Söder avrebbe bisogno di fare un'inversione a U completa, un'azione altrettanto difficile per i medici e i politici.

Sarebbe comunque inaspettato.

