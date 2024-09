La versione ampliata di Pixel Buds Pro 2 rappresenta un miglioramento significativo

I Pixel Buds Pro 2 mostrano miglioramenti significativi rispetto alle versioni precedenti in vari aspetti. I miglioramenti includono una qualità audio migliorata, la cancellazione del rumore, il comfort e la durata della batteria, nonostante gli auricolari siano stati resi più piccoli. Tuttavia, Google ha anche aumentato il prezzo e, sebbene siano disponibili funzionalità AI, sono accessibili solo in inglese.

Auricolari Comodi

I nuovi auricolari appaiono notevolmente più piccoli e distintivi. Sono dotati di pinne in silicone, che aiutano a mantenere un aderenza sicura nel canale auricolare, anche durante gli esercizi fisici intensi. Grazie alla loro resistenza all'acqua e alla polvere IP54, sono perfetti per le attività sportive.

Con un peso di soli 4,7 grammi ciascuno, questi auricolari non sono solo sicuri ma anche incredibilmente leggeri, garantendo un uso confortevole per periodi prolungati. La loro durata della batteria è impressionante, poiché gli auricolari possono funzionare fino a otto ore con la cancellazione del rumore attiva (ANC), un miglioramento significativo rispetto ai loro predecessori.

Suono Superiore, Durata della Batteria Prolungata

Google afferma che la durata della batteria può durare fino a otto ore con l'ANC attiva. I test hanno confermato questa affermazione, con un po' di durata della batteria in più a volume moderato. La custodia di carica fornisce riserve aggiuntive per altre 22 ore e gli auricolari scarichi possono durare un'ora in più dopo soli cinque minuti nella custodia con ANC attiva. La custodia di carica può ora essere caricata senza fili e ha una funzione per trovare gli auricolari utilizzando un tono.

La qualità del suono dei Pixel Buds Pro 2 è stata notevolmente migliorata. Le frequenze più alte hanno ricevuto maggiore chiarezza grazie a una nuova camera ad alta frequenza. Il palcoscenico del suono sembra più ampio e spazioso rispetto ai predecessori. Il basso è più bilanciato nelle impostazioni predefinite, che migliorano il suono generale.

App di Successo

L'applicazione accompagnatoria consente agli utenti di regolare i livelli del basso fornendo modalità predefinite o regolandoli attraverso un equalizzatore esteso. L'app può anche valutare se gli auricolari sono sigillati correttamente per ottenere l'ANC ottimale e il basso completo. Vengono fornite punte in silicone di quattro diverse dimensioni per questo scopo. I test hanno indicato che trovare una combinazione adatta è più facile grazie alle pinne di supporto aggiuntive.

Nell'app, gli utenti possono attivare l'audio spaziale, che consente agli auricolari di riprodurre il suono 3D nei media compatibili. Possono anche impostare gli auricolari per mantenere una direzione del suono coerente, anche quando si gira la testa. Questi effetti sono particolarmente godibili durante la visione di video.

Secondo Google, i miglioramenti del suono sono dovuti alla nuova camera ad alta frequenza e al Tensor A1, il primo chip interno nei Pixel Buds. Si dice che questo consenta anche una cancellazione del rumore attiva due volte più efficiente.

ANC Efficace, Modalità di Trasparenza Eccellente

Gli auricolari dimostrano un'efficacia migliorata nella cancellazione del rumore, bloccando più costantemente il rumore nei veicoli e negli uffici. Blocca efficacemente la digitazione della tastiera in ufficio o le conversazioni dei colleghi. L'ANC sembra essere più efficace alle frequenze più alte. Anche se non è il migliore nella cancellazione del rumore attiva, i nuovi auricolari Google sono tra i migliori.

Gli auricolari forniscono anche un rumore proprio naturale e minimo nella modalità di trasparenza. Le conversazioni possono essere condotte facilmente e, quando viene attivata la riconoscimento della conversazione, gli auricolari passano alla modalità di trasparenza quando l'utente inizia a parlare.

Durante le chiamate, gli auricolari funzionano bene, isolando efficacemente la voce dell'utente in ambienti rumorosi e consentendo una comunicazione chiara con i partner della conversazione. Gli auricolari gestiscono anche efficacemente il vento.

Controlli Personalizzabili

Il controllo tattile per la riproduzione dei media e delle chiamate funziona nella stessa maniera dei modelli precedenti, utilizzando gesti di tocco o swipe. I gesti di pressione prolungata con un dito possono essere personalizzati per eseguire diverse funzioni, come richiamare un assistente digitale. Tuttavia, solo l'IA Gemini può essere attivato quando è impostato come predefinito su uno smartphone Android.

Gemini generalmente funziona bene, delegando i compiti che non può gestire all'Assistente Google. Purtroppo, l'IA è attualmente disponibile solo in tedesco. Le conversazioni in diretta con l'IA sono possibili quando la lingua è impostata sull'inglese USA, dove è possibile discutere di vari argomenti.

I Pixel Buds Pro 2 si connett

Leggi anche: