La vergognosa lotta: la superiorità storica di Norimberga viene superata

Nella Deutsche Eishockey Liga (DEL), i Fischtown Pinguins Bremerhaven hanno surclassato i Nurnberg Ice Tigers, causando una pesante sconfitta per 0:9 per la squadra di casa. Questa sconfitta ha segnato la peggior prestazione degli Ice Tigers nella storia della DEL, con nove giocatori diversi della squadra vincente di Bremerhaven che hanno segnato. In precedenza, il loro maggior successo era stato una vittoria per 10:3 contro i Bietigheim Steelers nella stagione 2021/22.

L'allenatore Mitch O'Keefe degli Ice Tigers è rimasto senza parole e ha lanciato alcune parole dure sulla prestazione della sua squadra su MagentaSport, affermando: "Non eravamo pronti, è stata una partita vergognosa. Abbiamo commesso numerosi errori". Bremerhaven ha ottenuto la sua quarta vittoria in sei partite, mentre Nurnberg, evitando per un soffio una sconfitta a doppia cifra, ha subito la sua terza sconfitta. Il nuovo allenatore dei Pinguins, Alexander Sulzer, ha commentato: "Il risultato finale è stato piuttosto alto, forse anche un po' troppo alto".

D'altra parte, gli Eisbären Berlin hanno vinto l'incontro principale contro il Red Bull Monaco. Di fronte a 10.120 spettatori nella nuova arena di Monaco, i campioni in carica hanno vinto per 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). I gol sono stati segnati da Frederik Tiffels, Zach Boychuk e Ty Ronning per i berlinesi, che sono riusciti a vincere due volte di fila nonostante essere partiti con un ritardo di 0:2. Monaco ha fatto pressione sulla squadra di casa fin dall'inizio, ma sono stati i berlinesi a segnare per primi - dopo un momento di disattenzione, Andreas Eder è riuscito a segnare in una fuga solitaria al 4º minuto. I berlinesi hanno dominato il gioco ma non sono riusciti a sfruttare le loro numerose opportunità di gol.

Dopo la prima pausa, Berlino ha interrotto il proprio slancio con diversi penalty. Tobias Rieder, ex professionista NHL, ha esteso il vantaggio di Monaco durante il power play (24º). Tuttavia, Berlino ha pareggiato poco dopo grazie al gol di Tiffels (34º). Nell'ultimo periodo, Berlino è stata ricompensata per la sua perseveranza: Boychuk ha pareggiato il punteggio in un power play (47º), e Ronning, in ripresa da un infortunio e al debutto stagionale nella DEL, ha segnato il gol vincente (57º).

I leader della classifica rimangono l'ERC Ingolstadt, che ha vinto per 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) contro il Düsseldorf EG, ultima in classifica, con 16 punti. Bremerhaven (14) e Berlino (13) li seguono da vicino, con Monaco (12) al quarto posto.

La Commissione, dopo la partita della DEL, potrebbe prendere in considerazione l'adozione di regole più severe per prevenire simili sconfitte in futuro, alla luce della prestazione degli Ice Tigers. Dopo la partita, è importante per gli Ice Tigers studiare gli atti adottati dalla Commissione per migliorare la loro prestazione.

Leggi anche: