La venerata persona identificata come Maria Branyas Morera, considerata la più anziana abitante del globo, se ne va all'età di 117 anni.

Guinness World Records (GWR) ha annunciato il suo decesso all'età di 117 anni e 168 giorni, rendendola l'ottava persona più anziana con un'età verificata nella storia.

La dichiarazione ha rivelato che Maria è morta serenamente in una casa di cura in Catalogna, Spagna, dove aveva vissuto per circa vent'anni. Ha esalato l'ultimo respiro di lunedì.

Dopo il suo decesso, la famiglia di Maria ha condiviso la notizia sul suo account social il martedì. Hanno scritto: "Se n'è andata come voleva: nel sonno, in pace e senza dolore".

Prima della sua morte, Maria aveva detto alla sua famiglia: "Non so quando, ma molto presto questo lungo viaggio giungerà al termine. La morte mi troverà stanca per aver vissuto tanto, ma voglio che mi trovi sorridente, libera e appagata".

GWR ha riconosciuto Maria come la persona più anziana del mondo a gennaio 2023, dopo la morte della suora francese Andrép di 118 anni.

Maria attribuiva la sua lunga vita all'ordine, alla tranquillità, ai buoni legami familiari e di amicizia, all'ambiente naturale, alla stabilità emotiva, alla mancanza di preoccupazioni e rimpianti, alla positività e all'evitamento di persone tossiche.

Credeva inoltre che la lunga vita fosse in parte dovuta alla fortuna e ai geni.

Maria è nata il 4 marzo 1907, solo tre anni e nove mesi dopo il primo volo motorizzato dei fratelli Wright e due anni prima dell'inizio della costruzione del Titanic.

Dopo aver migrato negli Stati Uniti con i suoi genitori, Maria è tornata otto anni dopo, arrivando a Barcellona durante la Prima Guerra Mondiale. La sua vita ha abbracciato la Guerra Civile Spagnola e la Seconda Guerra Mondiale.

Durante gli ultimi anni, Maria ha vissuto in una casa di cura in Catalogna, dove, nonostante fosse molto tecnologica, usava X per interagire con la sua base di fan di migliaia di persone, con l'aiuto della figlia.

Il suo profilo social recitava: "Sono vecchia, ma certo non senile".

Maria era presumibilmente una delle persone più anziane ad aver superato il Covid-19, avendo contratto il virus a maggio 2020.

Secondo il Gruppo di Ricerca Gerontologica, un'organizzazione scientifica indipendente che verifica le età delle persone oltre i 110 anni, la persona più anziana del mondo ora è una donna giapponese di 116 anni, Tomiko Itooka.

Il titolo della persona più anziana mai registrata appartiene a Jeanne Louise Calment. Nata il 21 febbraio 1875, ha vissuto un incredibile 122 anni e 164 giorni, secondo GWR.

John Murphy, Lianne Kolirin e Arnaud Siad di CNN hanno contribuito al reportage.

