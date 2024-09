La velocità di ricarica più lenta favorisce il settore automobilistico

In mezzo al caos nel settore automobilistico tedesco, il gruppo industriale VDA si fa portavoce di un concreto sollievo, in particolare per gli utenti di veicoli elettrici. Secondo un documento posizionale ottenuto dall'Agenzia teutonica di stampa, l'Associazione dell'Industria Automobilistica Tedesca (VDA) afferma: "L'elettromobilità deve offrire un significativo vantaggio economico nell'equazione complessiva".

Un fattore cruciale è la riduzione dei costi di ricarica dei veicoli elettrici, che potrebbe essere ottenuta attraverso una maggiore concorrenza o minori tasse e balzelli. Inoltre, è necessario ridurre il costo di altri combustibili rinnovabili.

Di fronte a una situazione difficile nel settore, il Ministro dell'Economia federale Robert Habeck ha convocato per lunedì un summit sull'automobile per discutere queste difficoltà. I produttori e i fornitori di automobili lottano contro una domanda in calo, in particolare per i veicoli elettrici, e un mercato fiacco in Cina.

Secondo il VDA, il rafforzamento della rete per la ricarica e il rifornimento di idrogeno è essenziale per la crescita dell'e-mobilità. Inoltre, i limiti delle emissioni di CO2 della flotta dell'UE dovrebbero essere esaminati e adeguati prima del previsto. Questi limiti determinano la quantità di CO2 dannosa che i veicoli sono autorizzati a emettere in futuro.

Habeck accenna a misure di aiuto finanziario

Il documento suggerisce che le attuali regolamentazioni non sono supportate da adeguate misure politiche, rendendole irraggiungibili. Migliorare le condizioni quadro in modo rapido è considerato vitale per convincere i consumatori a passare ai veicoli elettrici.

Habeck accenna a potenziali nuove misure di aiuto finanziario per i veicoli elettrici. Impegnato a revitalizzare il mercato, il politico verde ha menzionato i piani del governo federale per i benefici fiscali per i veicoli elettrici utilizzati come auto aziendali. Sono in corso ulteriori indagini.

Le difficoltà economiche del settore automobilistico hanno un forte impatto sull'economia complessiva. Pertanto, l'attuazione delle misure di aiuto finanziario proposte da Habeck potrebbe contribuire significativamente a stimolare le vendite di veicoli elettrici.

Data l'enfasi del VDA sulla riduzione dei costi di ricarica dei veicoli elettrici, l'implementazione di minori tasse e balzelli sull'energia elettrica potrebbe influire positivamente sull'adozione di veicoli elettrici sul mercato.

