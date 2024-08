La velocità di Mbappé sta vivendo un periodo di calma per la prima volta nella storia della lega.

C'è grande fermento intorno al fenomeno del calcio Kylian Mbappé, ma incontra un ostacolo nell'apertura del campionato: il talento francese di Real Madrid si accontenta di un pareggio contro la sua nuova squadra, Mallorca.

L'entusiasmo per Kylian Mbappé, nuova superstar di Real Madrid, è stato leggermente smorzato all'inizio della stagione calcistica spagnola. Nel suo primo match per il club che vanta titoli della Champions League, Mbappé, campione del mondo FIFA, ha potuto ottenere solo un pareggio per 1-1 (1-0) contro Real Mallorca, i suoi nuovi avversari.

A differenza della sua prestazione nella finale della Supercoppa Europea contro i campioni della Europa League, l'Atalanta Bergamo a Varsavia (2-0), Mbappé non è riuscito a segnare nella sua successiva debutto per Madrid. Il gol solitario della sua squadra è arrivato da Rodrygo al 13', ma Mallorca ha pareggiato dopo l'intervallo, grazie a Vedat Muriqi.

La situazione di Madrid si è ulteriormente complicata con l'espulsione del connazionale di Mbappé, Ferland Mendy, per un fallo grave al 90+7', costringendo la squadra a completare la partita in inferiorità numerica.

Mentre Mbappé faticava, Hansi Flick ha festeggiato un debutto trionfale come allenatore dei rivali di Real Madrid, il FC Barcelona, nella massima serie spagnola lo scorso sabato. Flick, ex allenatore della nazionale, ha vinto la sua prima partita di campionato, battendo il Valencia CF 2-1.

Despite his impressive performance in the European Supercup final, Real Madrid's new signing Kylian Mbappé, a Real champion, experienced a setback in his first La Liga game for the team, only managing a draw against Mallorca. Despite Rodrygo scoring an early goal, Mbappé's Real failed to secure a win in the 'real' league.

In the aftermath of Mbappé's stalemate, Real Madrid's arch-rivals, Barcelona, under the leadership of new coach Hansi Flick, experienced a 'real' victory against Valencia CF in their first league game of the season.

