La vecchia casa di Rory McIlroy potrebbe essere vostra per 320.000 dollari

La casa d'infanzia di Rory McIlroy in vendita

La casa ha un putting green e un campo da golf

McIlroy vive in una residenza di 9,5 milioni di dollari in Florida

Il numero 6 del mondo si sta prendendo una pausa a causa di un infortunio alle costole

La casa d'infanzia di Rory McIlroy, vincitore di quattro major, è in vendita e una rapida occhiata ai dettagli di vendita dell'agente immobiliare potrebbe spiegare perché McIlroy ha avuto un tale successo nel golf.

La casa bifamiliare con quattro camere da letto a Holywood, nell'Irlanda del Nord, la città in cui McIlroy è nato, ha un mini campo da golf in giardino e un campo da golf elettronico nel garage.

La proprietà si trova a soli 20 minuti a piedi dal golf club di Holywood, dove McIlroy ha affinato le abilità che finora gli hanno permesso di vincere quattro campionati major e di essere per 95 settimane in cima alle classifiche mondiali di golf.

John Minnis, l'agente immobiliare che vende la proprietà, ha confermato alla CNN Sport che i McIlroy non sono gli attuali venditori.

"Questa era la casa in cui [Rory] è cresciuto", ha dichiarato Minnis al Belfast Telegraph.

"Se avete visto le foto di Rory che si infilava in una lavatrice, questa era la casa".

McIlroy è stato indicato da Forbes come il sesto sportivo più pagato al mondo nel 2017 - sicuramente il golfista che ha guadagnato di più - accumulando circa 50 milioni di dollari in premi e sponsorizzazioni.

I suoi guadagni del 2017 gli permetterebbero di comprare la sua vecchia casa di Holywood 156 volte.

Non che il 28enne, che all'inizio di quest'anno ha firmato due contratti da 100 milioni di dollari con Nike e Taylormade, stia probabilmente considerando l'idea di ridimensionare il suo attuale appartamento a Palm Beach Gardens, in Florida.

Ha acquistato la proprietà con sei camere da letto e nove bagni per 9,5 milioni di dollari nel 2012. Si tratta dell'ex casa del quattro volte vincitore di un major, Ernie Els.

Proprio come la vecchia casa di McIlroy a Holywood, ha un putting green in giardino ma, con i suoi oltre 15.000 metri quadrati, vanta anche una palestra, un bar sommerso, una vasca idromassaggio e persino un posto per attraccare uno yacht privato.

Nelle prossime settimane McIlroy trascorrerà probabilmente molto tempo in Florida per recuperare. Si prenderà una pausa di tre mesi dal golf per recuperare da un infortunio alla costola che lo ha tormentato per tutta la stagione. Secondo quanto riferito, si è infortunato alla costola provando una nuova attrezzatura a dicembre.

Non ha vinto alcun torneo nel 2017 e per la prima volta nella sua carriera non parteciperà alla Race to Dubai, la gara di fine stagione dell'European Tour.

Sono passati tre anni dall'ultima volta che McIlroy ha vinto un major, ma ha promesso di rimettere in sesto il suo corpo e di iniziare la stagione 2018 con decisione.

Un po' di tempo sul putting green privato e in palestra lo aiuterà sicuramente.

Fonte: edition.cnn.com