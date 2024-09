A seguito del recupero dei prigionieri uccisi - La vasta coalizione israeliana sostiene uno sciopero nazionale.

Il più grande sindacato di Israele, Histadrut, ha proposto uno sciopero nazionale lunedì per sostenere i prigionieri rimasti a Gaza. I parenti dei rapiti e il leader politico Jair Lapid hanno incoraggiato le manifestazioni pubbliche. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) ha espresso shock nell'apprendere la morte dei prigionieri.

Il presidente di Histadrut, Arnon Bar David, ha dichiarato: "È ora di intervenire e scuotere coloro che devono essere scossi", riferendosi all'amministrazione guidata dal primo ministro Benjamin Netanyahu. È stato criticato per aver ostacolato un accordo Hamas-Israele per il rilascio dei prigionieri con richieste ripetute. Dalle 6 del mattino di lunedì, "l'intera economia israeliana cesserà di operare", ha dichiarato il leader del sindacato.

In precedenza, il forum dei parenti dei prigionieri aveva proposto uno sciopero generale e aveva invitato i sindacati a partecipare. L'obiettivo è quello di fare pressione sul governo per negoziare il rilascio immediato dei prigionieri rimasti, ha informato il forum dei parenti dei prigionieri e delle persone disperse. Lapid, il leader dell'opposizione, ha sostenuto le loro richieste.

Il ministro della Difesa Joav Gallant ha sostenuto le famiglie, chiedendo al governo di "ribaltare" una decisione per mantenere la presenza militare israeliana nel corridoio di Philadelphi. Questa area lungo il confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto è cruciale nei negoziati per il cessate il fuoco.

Sabato, l'esercito israeliano ha scoperto sei corpi di prigionieri in un tunnel a Rafah, nella regione meridionale di Gaza. Cinque erano stati rapiti durante l'assalto di Hamas dell'7 ottobre 2021 alla festa musicale Nova nella parte meridionale di Israele. Una delle donne uccise, ora identificata, era stata rapita dal kibbutz Beeri.

I prigionieri sono stati giustiziati

Tra i defunti c'era il cittadino israeliano-americano Hersh Goldberg-Polin. I suoi genitori hanno recentemente ricordato la sua situazione al convegno del Partito Democratico.

Il ministero della Salute israeliano ha reso noti i risultati preliminari dell'autopsia dei prigionieri domenica sera. Sei vittime - uomini e donne - sono state "uccise dai terroristi di Hamas a distanza ravvicinata con numerosi colpi di arma da fuoco" circa 48-72 ore prima dell'esame, secondo una portavoce.

Fonti di Hamas hanno riferito domenica che il nome di Goldberg-Polin era presente in una "lista confermata di Hamas" di prigionieri destinati allo scambio con i prigionieri palestinesi durante un cessate il fuoco con Israele. Si dice che tre dei defunti sarebbero stati liberati in un accordo.

Scholz risponde su Twitter

I critici incolpano il primo ministro israeliano Netanyahu per aver prolungato il conflitto nella Striscia di Gaza per motivi politici. In una telefonata con i genitori del prigioniero di Hamas deceduto Alexander Lobanov domenica, Netanyahu ha cercato "il perdono (...), che non sono stato in grado di riportare Sasha vivo".

Scholz ha twittato sulla piattaforma online X: "Tristezza e rabbia ci colpiscono nell'apprendere che sei ostaggi sono stati trovati morti nella Striscia di Gaza". Ha continuato: "I terroristi di Hamas sono responsabili della morte di questi uomini e donne, uno dei quali ha legami con la Germania". La prigioniera uccisa Carmel Gat è la cognata del tedesco-israeliano Yarden Roman-Gat, rilasciato dalla prigionia di Hamas a novembre.

Durante l'offensiva dell'7 ottobre su numerosi siti nella parte meridionale di Israele, i miliziani di Hamas hanno ucciso 1205 persone e ne hanno rapite 251, secondo i resoconti israeliani. Undici mesi dopo, 97 prigionieri rimangono nelle mani di Hamas e di altri gruppi palestinesi militanti, con 33 presumibilmente morti. In risposta all'attacco di Hamas, Israele ha implementato operazioni militari estese nella Striscia di Gaza.

Secondo Hamas, che non può essere verificato in modo indipendente, oltre 40.700 persone sono morte da ottobre. Per mesi, i mediatori USA, Qatar e Egitto non sono riusciti a raggiungere un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio dei prigionieri tra Israele e Hamas.

Il leader del sindacato, Arnon Bar David, ha menzionato la necessità di intervenire nella Striscia di Gaza,

