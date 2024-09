- La valutazione rivela un calo del sentimento dei consumatori.

Il settore del dettaglio in Germania si trova in una situazione tetra, secondo i resoconti del settore. L'indice mensile del clima dei consumatori compilato dalla Federazione del Commercio Tedesco (HDE) è crollato a settembre. Ciò suggerisce che le persone stanno diventando sempre più pessimiste riguardo al futuro dell'economia e alla loro situazione finanziaria, il che porta a minori acquisti programmati nel prossimo futuro.

L'HDE ha commentato: "L'attuale clima non è favorevole per le spese personali". Date queste circostanze, è improbabile che le spese dei consumatori risalgano quest'anno. Il settore del dettaglio sembra privo di qualsiasi stimolo alla crescita. "Mancando le spese personali come catalizzatore di crescita, anche l'outlook economico diventa meno ottimista", ha aggiunto. C'è addirittura la possibilità di una diminuzione del PIL.

Nella prima metà dell'anno, il sentiment dei consumatori aveva mostrato un miglioramento leggero, secondo l'indice del clima dei consumatori, e aveva seguito un trend positivo per diversi mesi consecutivi. Tuttavia, questa tendenza si è fermata a luglio e da allora l'indice è in calo. L'HDE effettua sondaggi con 1.600 individui ogni mese, indagando sulle loro abitudini di acquisto e risparmio, sulla situazione finanziaria e su altri aspetti legati ai consumi.

Le difficoltà del settore del dettaglio sono riflesse nella diminuzione delle spese dei consumatori, come indicato dai sondaggi dell'HDE. Con l'attuale clima sfavorevole, è difficile per i consumatori fare acquisti significativi.

