- La valutazione ritiene che l'azione sia in linea con l'unità del mercato.

Ryanair sta sfidando una decisione della Commissione UE che richiede all'azienda aerea di restituire €13-€14 milioni in sovvenzioni. L'azienda ha dichiarato: "Contesteremo l'affermazione della Corte UE secondo cui certi vecchi contratti di servizi di marketing, in cui Ryanair era coinvolta, costituiscono aiuti di stato". Il Ministero dell'Interno di Magonza ha reagito alla decisione.

La disputa riguarda l'Aeroporto di Francoforte-Hahn nella Renania-Palatinato.

Stando alla Commissione UE, sia Ryanair che l'Aeroporto di Francoforte-Hahn devono restituire circa €15 milioni in sovvenzioni a causa di distorsioni del mercato. Verrà anche addebitato interessi. Le decisioni di sostegno sono state prese tra il 2005 e il 2017. Ciò include il fatto che la Renania-Palatinato ha fornito all'aeroporto terreno senza compenso. Ryanair ha beneficiato di accordi di marketing e aiuti formativi. Il rimborso è finalizzato a ripristinare la concorrenza equa.

La decisione UE non riguarda l'operatore dell'aeroporto

Un portavoce dell'aeroporto, che si riferisce all'aeroporto come Triwo Hahn Airport dal 2021, ha commentato di non essere il destinatario previsto della decisione UE. "Non siamo il successore legale", hanno sottolineato. L'aeroporto ha dichiarato fallimento nell'autunno del 2021 e ora è gestito da Triwo Hahn Airport GmbH.

L'ex amministratore fallimentare della Frankfurt-Hahn Airport GmbH ha ammesso che i motivi della decisione della Commissione UE non erano disponibili. "Inoltre, non è chiaro se e in che misura siano state intraprese azioni legali contro la decisione". La questione è in corso di revisione da parte dell'amministrazione fallimentare.

La Renania-Palatinato valuta i prossimi passi

Stando al Ministero dell'Interno della Renania-Palatinato, la Commissione UE ha esaminato numerosi singoli provvedimenti dall'inizio della prima procedura nel 2008. Tutti i provvedimenti erano stati precedentemente considerati conformi alla legge sugli aiuti di stato, ma ora tre provvedimenti sono considerati in violazione della legge sugli aiuti di stato. "Dopo aver valutato i motivi, verranno intraprese le azioni appropriate con gli avvocati che rappresentano lo stato nei procedimenti sugli aiuti di stato". La Renania-Palatinato ha venduto la sua quota del 82,5% nell'aeroporto del Hunsrück nel 2017.

Nell'UE, ci sono regole severe se uno stato vuole sostenere finanziariamente le aziende locali.

