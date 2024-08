La valutazione di Covesto da parte di Adnoc si avvicina al termine, con conseguente tendenza al rialzo delle loro azioni.

Da qualche tempo, Adnoc sta cercando di acquisire la società chimica Covestro. Le informazioni provenienti da diverse fonti suggeriscono che la valutazione finanziaria di Covestro si sta avvicinando al termine. Un costo proposto di 62 euro per azione per questa società del DAX è ancora in considerazione.

Stando a tre fonti confidenziali, la fase di esame si sta avvicinando alla fine, con i principali problemi già affrontati. Un annuncio potrebbe essere fatto a settembre, tenendo presente il costo proposto di 62 euro per azione Covestro. Né Covestro né Adnoc hanno voluto commentare, e neanche Bloomberg.

In borsa, le azioni Covestro sono salite fino al 5,7% a 56,90 euro, raggiungendo il livello più alto degli ultimi tre anni. Sono state anche le migliori performer del DAX. Alla fine di giugno, Covestro ha annunciato di avere avviato trattative concrete con Adnoc.

La società petrolifera di Abu Dhabi aveva in precedenza fatto riferimento a una possibile offerta di 62 euro per azione, subordinata ai risultati della revisione finanziaria di Covestro. Ciò porterebbe la valutazione della società del DAX a 11,7 miliardi di euro. Alla fine di luglio, il direttore finanziario Christian Baier ha dichiarato che ci sono stati progressi nei colloqui con Adnoc, con le trattative che continuano in modo altamente cooperativo.

Covestro era in origine una divisione di plastica di Bayer, che è stata quotata in borsa nel 2015. La società ha una forza lavoro globale di circa 17.500 persone, di cui circa 7.000 in Germania. Covestro produce precursori per vari settori, tra cui automotive, arredamento, elettrodomestici e costruzioni. Questi si trovano in materassi, sedili auto, pale eoliche, tra le altre cose.

L'acquisizione potenziale di Covestro da parte di Adnoc, se coronata da successo, potrebbe avere un impatto significativo sull'industria chimica, data la posizione chiave di Covestro come fornitore di precursori per vari settori. Nonostante le trattative in corso e la valutazione finanziaria, Adnoc non ha ancora reso noti piani ufficiali per espandere la propria presenza nell'industria chimica attraverso questa acquisizione.

