La valutazione della validità dei rifiuti di assicurazione potrebbe rivelarsi utile.

Se la tua richiesta di assistenza di sicurezza fondamentale è stata respinta o il calcolo monetario non era accurato, non sei obbligato ad accettare tale conclusione. Ecco le tue possibili opzioni:

Insufficienza di risorse, insufficienti entrate: Se non riesci a mantenere il tuo tenore di vita in Germania, potresti essere idoneo per un tipo di sicurezza di base, come l'assegno di pensione o di invalidità o l'aiuto per la disoccupazione. Dovrai richiedere questi benefici all'ufficio locale di assistenza sociale o all'agenzia per l'impiego. Tuttavia, non tutti ricevono i benefici a cui hanno diritto. Se la tua richiesta viene rifiutata o l'assegno è insufficiente, potrebbe valere la pena contestare la decisione.

Puoi contestarla presentando un reclamo, come suggerito da un opuscolo del Ministero Federale del Lavoro Tedesco. Troverai le informazioni su dove e quando presentare il reclamo nella tua notifica decisionale. Tipicamente, dovrai presentarlo per iscritto entro un mese dal ricevimento della notifica. Se hai bisogno di assistenza, puoi rivolgerti a un centro di consulenza affiliato con VdK o SoVD, o consultare un esperto di diritto sociale.

Incuria nel Non Contestare la Decisione

Se anche il tuo reclamo viene respinto, la tua unica opzione restante è agire legalmente. Secondo il Ministero Federale del Lavoro Tedesco, dovrai presentare un'azione legale presso il tribunale sociale per far valere eventuali pretese. Benché non sia obbligatoria la rappresentanza legale, potrebbe essere saggio consultare un rappresentante legale esperto e competente.

Potrebbe valerne la pena, secondo Mohamed El-Zaatari. È un avvocato e dirige il dipartimento legale di Rightmart, che è considerato il più grande studio legale per i diritti dei consumatori in Germania. El-Zaatari afferma che almeno la metà delle decisioni sull'assegno di disoccupazione è difettosa. Di conseguenza, sarebbe quasi incauto non contestare una decisione. La maggior parte delle decisioni difettose viene corretta durante la procedura di reclamo e l'azione legale è spesso non necessaria.

Se non sei soddisfatto della decisione sul tuo reclamo, potrebbe essere utile cercare il consiglio di un professionista legale. Potrebbe fornirti informazioni su se sia necessario ulteriori azioni legali.

Comprendere le complessità del diritto sociale e le sfumature del tuo caso potrebbe richiedere una guida esperta, rendendo il consiglio di un avvocato specializzato cruciale.

