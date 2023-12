La USWNT si qualifica per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2023

Tre anni dopo, il 7 luglio 2022, gli Stati Uniti hanno fatto il primo passo per difendere il titolo conquistando un posto alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 in Australia e Nuova Zelanda.

La vittoria per 5-0 contro la Giamaica al Concaf W Championship di giovedì, combinata con la vittoria per 3-0 di Haiti sul Messico nella seconda partita della giornata, ha assicurato alla USWNT l'avanzamento.

Le prime due squadre di ogni girone si qualificheranno per la Coppa del Mondo e gli Stati Uniti si sono assicurati di finire in uno di questi posti.

Attualmente si trova in cima al suo gruppo, davanti ad Haiti, Giamaica e Messico, dopo due vittorie nelle prime due partite.

Una forza dominante

Dalla prima Coppa del Mondo femminile del 1991, gli Stati Uniti hanno vinto quattro tornei, sono arrivati secondi in uno e terzi in tre, dimostrandosi costantemente la migliore squadra del mondo.

Oltre alle stelle affermate, come Alex Morgan e Megan Rapinoe - che riceveva la Medal of Freedom e non era disponibile per la selezione - quest'ultima iterazione della USWNT contiene molte giovani giocatrici.

Contro la Giamaica, la ventunenne Sophia Smith ha aperto le marcature con due gol negli otto minuti iniziali, mentre la ventenne Trinity Rodman ha completato il bottino con il quinto gol della squadra, diventando la più giovane marcatrice della USWNT nelle qualificazioni ai Mondiali o alle Olimpiadi dal 2008.

"Ovviamente essere una giovane giocatrice in questa squadra può mettere un po' in soggezione, ma credo di aver trovato la fiducia in me stessa e di poter essere me stessa in campo", ha dichiarato Smith, secondo quanto riportato da ESPN.

"È quello che ho fatto e la mia squadra mi ha sostenuto molto".

La vincitrice del Concacaf W Championship si qualificherà automaticamente per le Olimpiadi di Parigi 2024, dove la USWNT spera di vincere l'oro dopo essersi accontentata del bronzo alle Olimpiadi di Tokyo.

"Il 2023 è un traguardo importante! Anche noi vogliamo il 2024, quindi abbiamo del lavoro da fare in queste prossime partite". La prossima: USA contro Messico l'11 luglio", ha twittato Morgan dopo la partita.

Le seconde e le terze classificate del Campionato Concacaf W spareggeranno l'anno prossimo per l'ultimo posto olimpico della regione.

Fonte: edition.cnn.com