- La USCins si è riunita alla centrale ad alta tensione di Dessau-Rosslauer.

Armands Uscins Torna al Coaching con il Dessau-Roßlauer HV. Il papà del campione del mondo junior Renars Uscins, che ha vinto la medaglia d'argento olimpica con la nazionale tedesca ai Giochi di Parigi, assume il ruolo di allenatore della squadra Under 18 dell'associazione sportiva Kuhnau/DRHV 06. "Ho voluto prendermi una pausa dal mondo del handball negli ultimi due anni. Avevo bisogno di ricaricarmi e ho approfittato di questo tempo per migliorare le mie abilità di allenatore. Guardare molte delle partite di Renars mi ha anche offerto una nuova prospettiva sul handball e ha riacceso la mia passione per lo sport," ha dichiarato il 50enne padre del giocatore di handball tedesco più titolato.

Era stato contattato per questo ruolo lo scorso anno, ma allora non si sentiva pronto. "In quel momento non ero pronto, ma ora lo sono e ho accettato l'offerta. Sono entusiasta di questa nuova opportunità. Il handball mi porta ancora tanto divertimento e la pausa mi ha fatto bene," ha detto l'ex stella locale, che ha una forte presenza nella regione.

Nel 2005, ha lasciato la sua città natale Riga per stabilirsi a Dessau, la città del Bauhaus. Dal 2005 al 2011, ha indossato la maglia del Dessauer HV 96 e del DRHV 06. Dopo il ritiro, ha guidato la squadra maschile della SG Kuhnau fino al 2016, poi ha assunto la guida della squadra di terzo livello SV Anhalt Bernburg. Nel 2017, è stato nominato allenatore della nazionale lettone e ha guidato la squadra all'Europeo del 2020. Dopo la stagione 2017/18, ha lasciato il suo ruolo a Bernburg e si è trasferito al SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz, dove ha allenato fino a due anni fa. Ora, dopo una pausa di 13 anni, torna al club di seconda divisione DRHV 06.

Altri allenatori potrebbero trovare il suo stile di allenamento ispiratore, considerando la sua vasta esperienza di allenamento in diverse squadre. Dopo una pausa, ha scoperto una nuova passione per l'allenamento del gruppo "Under 18" nel handball.

