La <unk>Valle nascosta<unk> dove i turisti attraversano l'acqua ghiacciata per raggiungere una cascata segreta

Saklikent si trova vicino alla costa turquesa del sud-ovest della Turchia, una bellissima zona del Mediterraneo dove la maggior parte dei viaggiatori viene scaricata dagli aerei e più o meno si rilassa sulla spiaggia per una settimana o due prima di tornare a casa.

Alcuni si avventurano all'interno dove, dopo meno di un'ora di guida, si imbattono in una delle meraviglie naturali della Turchia: un'apertura alta e stretta in una parete rocciosa da cui scorre l'acqua blu di un fiume gelido che scende dalle montagne del Tauro.

Con 18 chilometri (11 miglia) di lunghezza e pareti fino a 300 metri (984 piedi), Saklikent è il canyon più lungo della Turchia. Situato nel suo parco nazionale, è anche noto come la "Valle Nascosta" o la "Città Perduta".

Con l'arrivo dell'estate, diventa un magnete per i turisti e i visitatori del giorno che si riuniscono alle sue pendici inferiori per un tuffo rinfrescante nelle sue cascate gelide, un kebab a base di acqua, una rapida meraviglia per i fianchi del canyon e quindi un viaggio lungo il fiume in un tubo di gomma.

Molti tour giornalieri offrono Saklikent nei loro itinerari, con partenze dalle città costiere di Ankara, Fethiye o Kaş, e dalle piccole località turistiche intermedie. La maggior parte non si trattiene a lungo.

Ma coloro che hanno tempo da perdere e avventura nel loro sangue possono andare più a fondo per trovare gole dove pochi si avventurano. Non sono posti per gli ansiosi o gli impacciati, ma offrono colpi di adrenalina insieme - quando si torna alla luce del sole - all'eccitazione di uscirne illesi.

'Rischio alto'

Saklikent non si presenta come privo di pericoli.both before and after you enter there are large signs warning that pitfalls lie ahead. "The first 500 meters of the canyon's walking route is suitable for children provided they're accompanied by an adult," they advise. "Going further carries risks of security."

Even for adults, the warnings are dire. Those who make it more than a mile upriver without a guide and proper equipment "face a high risk for the safety of life and property." While such signs keep many from exploring, others undoubtedly see them as a challenge.

All'ingresso del canyon, l'atmosfera è festosa. Dopo aver acquistato i biglietti - meno di 2 dollari - i visitatori passano attraverso una stretta fessura di roccia lungo un sentiero di legno sospeso sopra acque vivaci. Sopra di loro, una bandiera turca gigante sventola nella brezza.

Questo si apre presto in una vasta bacino naturale dove getti d'acqua gelida cadono da tutte le parti. Ci sono stand di cibo e bevande qui, e tavoli da picnic dove le persone siedono con i piedi nudi nel fiume freddo e le mani intorno a un bicchiere di tè turco caldo.

Ci sono gridolini di gioia e strilli da coloro che si divertono nelle acque benigne, godendosi un bagno freddo prima di sedersi al sole per asciugarsi. Le folle si riuniscono man mano che la giornata avanza. È un posto divertente e felice - ma solo con il bel tempo.

"In inverno, quando piove, tutto questo è kaput," dice Salih Demirel, uno dei guide che aiutano i visitatori a esplorare le sezioni superiori di Saklikent. Descrive torrenti impetuosi che si abbattono sulla zona picnic dopo forti piogge.

Per questo motivo, Saklikent è meglio evitarlo fuori dalla tarda primavera all'inizio dell'autunno. Anche nei mesi estivi, è consigliabile controllare le previsioni del tempo poiché i rovesci possono creare problemi - due persone sono morte qui a luglio 2014 a causa di un'alluvione estiva rara.

Si consiglia ai visitatori di indossare caschi, che sono disponibili in affitto, anche se pochi lo fanno. Scarpe appropriate sono un must e sono anche offerte in affitto, ma qualsiasi cosa adatta per scalare rocce e camminare nell'acqua e nel fango va bene.

Torrenti impetuosi

Dalla zona picnic, c'è una facile camminata piatta lungo il fondo del canyon mentre zigzaga tra le pareti rocciose. Qui e là, le pozze d'acqua vengono utilizzate come bagni di fango da alcuni. Altri applicano il fango grigio alle pareti rocciose, lasciando impronte e opere d'arte rudimentali.

Poi inizia a diventare difficile - e spettacolare.

In alcuni punti, l'acqua torbida e fangosa raggiunge l'intera larghezza del canyon, il che significa che l'unico modo per attraversarlo è guadare senza sapere quanto è profonda. Improvvisamente, le gambe inesperte vengono immerse in buche sott'acqua, le borse cadono e i bambini, portati a spalla, si stringono forte ai lineamenti angosciati dei loro genitori.

A volte le pareti di marmo e calcare si stringono, costringendo le persone a scavalcare sotto enormi e minacciosi massi che sono caduti dall'alto e si sono incastrati nella fessura tra loro. Può anche diventare buio, poiché la luce del sole fatica a penetrare nella fessura che si restringe.

Dopo un paio di chilometri di cammino, il percorso entra in una specie di camera dove l'unica via d'uscita è arrampicarsi su una serie di rocce scivolose, spesso con l'acqua che scorre sopra di loro, e guadare attraverso profonde pozze fredde.

Questo è il punto che i cartelli avevano avvertito.

È qui che la maggior parte delle persone fa dietrofront. Coloro che decidono di proseguire sono consigliati di utilizzare una delle guide che possono essere spesso trovate qui in attesa di raccogliere clienti. Non è necessario averne uno, ma può essere utile su questo terreno potenzialmente pericoloso.

"Conosciamo dove è troppo profondo sott'acqua e dove si trovano tutti i posti pericolosi," dice Kadir Suyabatmaz, una delle guide del canyon. "Vediamo molti incidenti, abbiamo dovuto portare via persone con gambe rotte."

Proseguendo con Demirel che fa da guida, è facile vedere perché. Le pareti rocciose vertiginose che si stringono su entrambi i lati e l'acqua che scorre ovunque rendono già abbastanza stressante prima di dover strisciare attraverso una cascata, cercando appigli per le mani o per i piedi.

Demirel indica i cavi nascosti e offre spinte nelle sezioni più ripide. Inoltre, traccia un percorso sicuro attraverso le pozze. Alla fine, il percorso entra in ciò che sembra una grande caverna chiaramente scavata da forze titaniche nel corso di milioni di anni e disseminata di enormi massi.

C'è luce avanti e, dopo l'ultima scalata sulle rocce e un tuffo in una pozza poco profonda, si arriva alla fine del percorso.

Una piccola cascata ricompensa coloro che arrivano fin qui e anche un ingresso basso di una caverna che fa intravedere altro – anche se è impossibile andare oltre. Le parti superiori del canyon possono essere esplorate, ma non da qui.

Ci vogliono circa un'ora per raggiungere questo punto – un viaggio che a volte fa paura, ma è altrettanto esaltante e rinfrescante. La camminata di 30 minuti per tornare indietro è altrettanto emozionante, con molte delle stesse sfide a ritroso.

Il graduale ritorno al calore e alla luce del sole sembra una vittoria, specialmente quando si raggiunge la folla all'ingresso, la maggior parte dei quali non conoscerà mai i veri segreti della Valle Nascosta.

