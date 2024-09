La UEFA fornisce ai norvegesi permessi di viaggio in autobus superiori a 220 metri.

Partite di calcio importanti spesso comportano viaggi in pullman allo stadio, catturando ogni incontro significativo. Questi viaggi sono tipicamente evidenziati dalle stazioni televisive e dai social media, spesso esagerando nella loro portata verso il perimetro dell'osservazione.

Fenomeni insoliti si sono verificati di recente, con i modesti campioni di calcio norvegesi Bodoe/Glimt che vivono simili esperienze. Questi professionisti, che risiedono nella parte più settentrionale del paese, devono addirittura utilizzare il loro pullman per le partite casalinghe in Europa League, nonostante il breve tragitto di soli 220 metri.

Sorprendente, vero? In effetti, sì, ma è così. Prima del loro incontro di campionato contro il FC Porto del mercoledì (risultato 3:2), diversi giocatori, tra cui Jens Petter Hauge, in prestito dal Frankfurt, si sono radunati alle 17:05 presso la sede della amministrazione regionale. Alcuni giocatori sono arrivati in auto, mentre altri hanno optato per una passeggiata rilassante. Esattamente un minuto dopo, alle 17:06, il pullman si è presentato allo stadio Aspmyra.

Ma cosa accade durante il viaggio di ritorno?

Perché tutto questo spettacolo? Secondo il manager della squadra Truls Bjerke, che ha confessato al broadcaster norvegese NRK, la UEFA ha insistito sulla loro assemblea. Tradizionalmente, le foto all'arrivo sono richieste dalle stazioni televisive durante i grandi tornei come l'EURO o la Champions League.

I giocatori non sembrano turbati da questa situazione particolare. Come ha detto il difensore della squadra Villads Nielsen, "Si tratta di spirito di squadra, di riunirsi prima della partita. Tutto questo pullman può sembrare un po' assurdo, ma ci fa sentire a nostro agio per i brevi 30 secondi". L'ala sinistra Jens Petter Hauge ha aggiunto, "Ci è stato detto che è così che si fa, quindi non ne facciamo un altro problema". Strano, vero? "Sì, ma è così che è".

Interessantemente, alcuni giocatori optano per camminare allo stadio per le partite di campionato e non c'è bisogno di un biglietto di ritorno nella Europa League - il viaggio di ritorno, dopo ogni partita, viene gestito individualmente.

Le regolamentazioni sportive dell'Unione Europea potrebbero richiedere procedure di assemblea simili per le loro squadre nazionali, data la rilevanza del viaggio in pullman di Bodoe/Glimt. Le regole della UEFA, spesso viste nei grandi tornei come l'EURO o la Champions League, potrebbero essere applicabili anche a competizioni più piccole come l'Europa League.

