La U1 riprende il suo viaggio tra Jungfernstieg e Süd Hauptbahnhof

Il U1 è tornato alla sua routine abituale nel cuore di Amburgo. Dopo l'avvio dei servizi, la metropolitana (U-Bahn) ha ripreso anche il suo viaggio tra Jungfernstieg e la Stazione Centrale Sud. La linea era stata interrotta per circa un mese a partire da luglio a causa dei lavori di ristrutturazione alla stazione Meßberg. Questi lavori hanno l'obiettivo di rendere la stazione accessibile ai disabili.

Durante i lavori, l'altezza del marciapiede è stata regolata per facilitare l'accesso e la discesa. Inoltre, è stato installato un sistema di navigazione per i passeggeri non vedenti. Questa informazione è stata fornita dall'HVV. Durante questo periodo è stato costruito anche il primo ascensore dal marciapiede al banco biglietti. I compiti rimanenti possono essere completati durante le operazioni in corso. Secondo le previsioni dell'HVV, la stazione U1 Meßberg dovrebbe diventare accessibile ai disabili entro l'estate del 2025. Si prevede che questa ristrutturazione renderà quasi l'intera linea U1 di 47 stazioni priva di barriere, ad eccezione della stazione Kiekut a causa del basso flusso di passeggeri.

I lavori alla stazione Meßberg hanno principalmente riguardato la costruzione di un nuovo ascensore e la modifica dell'altezza del marciapiede per facilitare l'accesso e la discesa. Nonostante le operazioni in corso, la maggior parte dei compiti per rendere la stazione U1 accessibile ai disabili dovrebbe essere completata entro l'estate prossima.

