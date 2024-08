Confronto dei sistemi educativi in diversi Paesi - La Turingia subisce un leggero calo di posizione.

Turingia è scivolata al secondo posto nella classifica dell'iniziativa "Nuova Economia Sociale di Mercato" (INSM) amica delle imprese, passando dalla precedente posizione di vertice. Nella comparazione dei sistemi educativi tra gli stati federali, Turingia si è classificata quarta quest'anno, scendendo dalla terza posizione del 2021. La Sassonia si aggiudica il primo posto, seguita dalla Baviera e da Amburgo. In fondo alla classifica, come l'anno scorso, c'è Brema, seguita da Brandeburgo e Renania Settentrionale-Vestfalia.

Questa valutazione comparativa esamina i sistemi educativi degli stati federali utilizzando 98 indicatori, da una prospettiva educazione-economica. Esamina quanto bene questi sistemi alleviino la povertà educativa, contribuiscano alla prosperità, favoriscano la forza lavoro qualificata e nutrano la crescita. Il rapporto valuta anche la permeabilità del sistema educativo e il raggiungimento delle pari opportunità educative.

I costi dell'istruzione, le dimensioni delle classi e i rapporti chiave sono alcuni dei fattori considerati. Ciò include il rapporto dei costi dell'istruzione per alunno rispetto ai costi totali per abitante nel bilancio pubblico, nonché gli investimenti nelle scuole e nelle università e i rapporti chiave all'interno delle istituzioni educative.

Berlino ha registrato il miglioramento più significativo dall'anno scorso, passando dall'15° al 12° posto. Nel corso del decennio, la Saarland e Amburgo hanno registrato i maggiori miglioramenti.

Si tratta della 21ª edizione del Monitor dell'Istruzione. I risultati dettagliati, inclusi quelli per ogni stato federale, saranno presentati martedì. Secondo Axel Plünnecke, responsabile dello studio e economista dell'Istituto della Contea (IW), il paese ha registrato i maggiori miglioramenti nell'internazionalizzazione, nell'infrastruttura di supporto e nelle condizioni di cura nel corso del decennio. Tuttavia, ci sono state sfide significative in aree come l'integrazione, la qualità scolastica e la povertà educativa.

