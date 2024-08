- La Turingia estende il freno dei prezzi di locazione

Il governo regionale intende contrastare l'aumento dei canoni di locazione nelle due principali città della Turingia. Il cosiddetto freno ai canoni per la capitale regionale di Erfurt e la città universitaria di Jena verrà esteso oltre il 2024, come annunciato.

Date le strette condizioni del mercato immobiliare in entrambe le città, la giunta ha deciso di modificare la validità della regolamentazione dei canoni, come dichiarato dal Ministero degli Affari Sociali.

I canoni a Erfurt e a Jena non potranno aumentare di più del 15% in tre anni - sulla base del livello attuale dei canoni e fino al canone di riferimento locale.

Tra il 2018 e il 2022, i canoni a Erfurt sono aumentati di circa il 10% - più del tasso medio nazionale del 7,25%. Il carico degli affitti a Erfurt è del 26,3% e a Jena del 25,1%, entrambi superiori alla media dei nuovi stati federali del 24,6%, ma anche superiori alla media della Turingia del 24,2%, come spiegato.

"Despite positive developments in social housing construction, especially in Jena, we must protect tenants in both cities from significant rent increases in existing rental contracts," said Housing Minister Susanna Karawanskij (Left).

To support tenants, the state government is planning to maintain the rent cap beyond 2024 in Erfurt and Jena, affected by tight housing markets. With the extension of the rent brake, rents in these cities may not exceed a 15% increase over three years, according to the Ministry of Housing.

Leggi anche: