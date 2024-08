- La Turingia e la Sassonia si avvicinano al giorno delle elezioni

In Turingia e Sassonia, la corsa politica sta raggiungendo il suo apice prima delle elezioni statali cruciali. Queste elezioni domenica sono previste per scatenare complesse procedure di costruzione della coalizione in entrambi gli stati e fungere da importante indicatore del sentimento pubblico prima delle elezioni federali dell'anno prossimo. I partiti principali, SPD, Verdi e FDP, si trovano di fronte alla minaccia di un risultato disastroso.

Il comportamento dell'AfD è sotto esame. Questo partito, identificato come fermamente estremista di destra dai servizi di intelligence interni di entrambi gli stati, potrebbe diventare la forza più forte nelle elezioni statali per la prima volta. A Erfurt, il comizio politico finale dell'AfD sabato ha attirato circa 1.300 persone, secondo le forze dell'ordine. La presenza del leader di estrema destra Björn Höcke e della co-presidente dell'AfD Alice Weidel è stata accompagnata da più di 2.500 manifestanti. "Non lasceremo che l'AfD si impadronisca del weekend delle elezioni con la sua retorica di odio di estrema destra, intimidisca le persone e sfrutti la nostra città come piattaforma per la sua propaganda", ha dichiarato l'unione "Sul posto". Sono state dispiegate un gran numero di forze dell'ordine.

Weidel ha dichiarato a un evento della campagna la sera precedente: "Il futuro della Germania sarà deciso in Sassonia, Turingia e in seguito nel Brandeburgo". Tuttavia, non ci sono potenziali partner di coalizione visibili per il partito né a Dresda né a Erfurt.

Ruolo chiave per il nuovo entrato BSW

Al contrario, l'unione "Stand Up" (BSW) recentemente fondata e guidata da Sahra Wagenknecht potrebbe assumere un ruolo decisivo nella costruzione della coalizione. In Turingia, solo una coalizione straordinaria di CDU, BSW e SPD potrebbe comandare una maggioranza politicamente fattibile, secondo i sondaggi. Tuttavia, una tale coalizione potrebbe essere difficile, poiché Wagenknecht era in precedenza un membro dell'SED e in seguito è diventata un simbolo della piattaforma comunista all'interno della Sinistra - un fatto che inquieta diversi politici della CDU. Il governo di minoranza rosso-rosso-verde del Ministro Presidente Bodo Ramelow (Sinistra) è improbabile che ottenga la maggioranza, secondo i sondaggi.

La leader dell'SPD Saskia Esken ha criticato le buone performance di partiti come AfD e BSW nei sondaggi. "È allarmante e particolarmente sorprendente data la buona performance del BSW. Le persone sembrano pronte a scommettere su un'incognita", ha detto al "Augsburger Allgemeine".

In Sassonia, il BSW potrebbe anche influire sulla formazione del governo. Tuttavia, il rinnovo della coalizione esistente del Ministro Presidente Michael Kretschmer (CDU) con i Verdi e l'SPD è plausibile. Potrebbero partecipare anche altri partiti. La CDU non ha escluso una coalizione con il BSW, a differenza della Sinistra.

Sabato, la Sinistra ha organizzato un raduno a Gera per mobilitare gli elettori, con la partecipazione del Ministro Presidente Ramelow, del co-presidente uscente Martin Schirdewan e di Gregor Gysi.

Nel frattempo, migliaia di persone hanno protestato a Dresda la sera prima delle elezioni statali per la solidarietà, la diversità e la democrazia. Più di 70 associazioni, gruppi e collettivi avevano chiamato per la grande manifestazione "Toleranza".

I sondaggi: l'AfD guida in Turingia, seconda in Sassonia

Negli ultimi tempi, i sondaggi hanno rivelato l'AfD in testa in Turingia con valori compresi tra il 29 e il 30 percento, seguita dalla CDU con il 22-23 percento. La Sinistra si piazza al 13-14 percento, seguita dal BSW, che registra il 17-18 percento. L'SPD potrebbe ottenere il 6-7 percento. I Verdi potrebbero non entrare nel parlamento regionale con il 4 percento.

In Sassonia, i sondaggi hanno mostrato una corsa serrata tra la CDU e l'AfD, con l'ultimo "Politbarometer" della ZDF che colloca la CDU in testa con il 33 percento. L'AfD sarebbe subito dietro con il 30-31 percento. Tuttavia, un sondaggio Insa condotto solo pochi giorni prima ha rivelato l'AfD in lieve vantaggio sulla CDU. Il BSW si piazzerebbe al terzo posto con il 12-15 percento. L'SPD otterrebbe nuovamente la rappresentanza nel parlamento regionale con il 6-7 percento, così come i Verdi con il 6 percento, anche se sono pericolosamente vicini alla soglia del cinque percento. La Sinistra dovrebbe preoccuparsi di rientrare nel parlamento con il 4 percento. È importante notare che tutti i sondaggi sono soggetti a incertezze e riflettono solo l'opinione al momento del sondaggio, non una previsione del risultato delle elezioni.

La corsa politica è stata intensa. Una fonte di controversia è stata il conflitto della Russia contro l'Ucraina e il ruolo della Germania come alleato di Kiev e all'interno della NATO. La discussione sull'asilo e sulla migrazione è stata ulteriormente intensificata dall'attacco con coltello sospetto di un islamista a Solingen. Negli ultimi mesi ci sono stati anche diversi attacchi a politici ed aiutanti delle elezioni.

Data l'intensa corsa politica e le prossime elezioni statali, ci sono preoccupazioni per il potenziale impatto dell'AfD, classificata come un partito di estrema destra dai servizi di intelligence interni, sui processi di costruzione della coalizione. Data la dichiarazione di Weidel sul futuro della Germania che si deciderà in Sassonia e Turingia, la protezione della Costituzione diventa una preoccupazione cruciale, poiché una vittoria dell'AfD potrebbe cambiare significativamente il panorama politico. Inoltre, la buona performance del nuovo entrato BSW, guidato da Sahra Wagenknecht, potrebbe potenzialmente disturbare le possibilità di coalizione esistenti, richiedendo una attenta considerazione nel mantenere i principi della Costituzione e nell'assicurare la stabilità politica.

