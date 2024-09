La Turingia contribuisce in modo significativo alla notevole partecipazione al processo di votazione delle elezioni del parlamento regionale.

Circa 1,66 milioni di elettori sono incoraggiati a partecipare al processo di voto. Recenti sondaggi vedono l'Alt für Deutschland (AfD) in netto vantaggio sul Unione Cristiano Democratica (CDU), seguita da vicino dal Partito della Sinistra guidato dal Presidente del Ministero Bodo Ramelow, e dall'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW). Il Partito Socialdemocratico di Germania (SPD) è previsto avere un risultato storicamente deludente, mentre i Verdi rischiano di non entrare nel parlamento statale, e il Partito Liberale Democratico (FDP) ha scarse possibilità. I seggi elettorali sono previsti per le 18:00.

Il candidato in pole position dell'AfD, Björn Höcke, ha votato a Bornhagen intorno a mezzogiorno. Rappresentando l'ala destra del partito, Höcke ha lasciato la cabina elettorale senza parlare con la stampa. Nonostante il recente aumento del suo partito, ha avuto alcuni intoppi. All'ultimo momento, ha rinunciato a un dibattito televisivo a causa di "problemi di salute".

A causa della costante sconfitta del candidato CDU nel suo collegio elettorale di Eichsfeld, Höcke ha scelto di candidarsi a Greiz. Tuttavia, anche la CDU potrebbe vincere a Greiz. Ironia della sorte, il successo dei suoi colleghi di partito potrebbe lavorare contro di lui. Secondo i sondaggi, l'AfD ha alte possibilità di ottenere mandati diretti in numerosi collegi, il che potrebbe rendere persino il primo posto nella lista statale insufficiente per ottenere un seggio nel parlamento statale.

È improbabile che i media coprano la celebrazione delle elezioni dell'AfD. Dopo una decisione della corte contro l'esclusione di diversi mezzi di comunicazione dall'evento, il partito statale, considerato un gruppo estremista di destra sicuro dai servizi di intelligence interni, ha escluso tutti i giornalisti a causa di "problemi organizzativi". Un portavoce del partito ha citato lo spazio insufficiente nella sede per ospitare tutti i giornalisti accreditati.

Il candidato principale della CDU, Mario Voigt, ha votato a Jena. Ha espresso la speranza che "molti residenti della Turingia vadano alle urne e esercitino il loro diritto di plasmare il futuro del nostro stato". Ha anche sperato in "maggioranze stabili" per poter fare progressi nello stato.

Il Presidente del Ministero Ramelow, il cui governo di minoranza non ha alcuna possibilità di rielezione secondo i sondaggi, si è chiaramente distanziato dall'AfD dopo aver votato a Erfurt. Ha dichiarato che avrebbe lottato per "tutti coloro che aspirano a una decisione liberale e democratica". Tuttavia, ha sottolineato che la forza dell'AfD "non è un problema isolato nella Turingia".

