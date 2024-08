- La Turingia concede un aiuto finanziario ai giovani campioni

Nel Land tedesco della Turingia, un numero crescente di giovani maestri artigiani sta approfittando dell'aiuto finanziario per le startup del governo per avviare le proprie attività. La sovvenzione per maestri artigiani di 5.000 euro, introdotta in Turingia nel 2021, viene utilizzata sempre di più ogni anno, secondo i dati del Ministero dell'Economia di Erfurt. Nel solo primo semestre di quest'anno sono stati pagati 600.000 euro - più del doppio dell'importo pagato nel 2023, che era di 275.000 euro.

Fino ad ora, sono stati distribuiti 1,15 milioni di euro in sovvenzioni per le startup, con 230 maestri che hanno utilizzato i fondi per avviare la propria attività o rilevare un'attività esistente. Trentamila di loro hanno ricevuto un bonus aggiuntivo di 2.500 euro ciascuno per aver creato almeno un nuovo posto di lavoro o posizione di formazione quando hanno avviato la propria attività.

La Turingia offre ai giovani maestri tre incentivi finanziari. Oltre alla sovvenzione per le startup, c'è anche il bonus per maestri, esistente dal 2021. Ogni artigiano e, dal 2023, anche ogni maestro industriale o maestro delle professioni verdi riceve 1.000 euro dallo stato al termine con successo della propria formazione. Finora, il bonus è stato assegnato a 815 artigiani e 428 maestri nel campo dell'industria e del commercio.

Dal 2017, è stato istituito anche un premio per maestri, assegnato ai migliori diplomati di ogni settore nelle camere dell'artigianato. Lo stato ha messo a disposizione 230.000 euro per questo scopo.

Il Ministro: "Sostenere i giovani talenti"

"Con il premio per maestri, il bonus per maestri e la sovvenzione per le startup dei maestri, la Turingia offre un pacchetto attraente per sostenere i giovani talenti nell'ottenere il titolo di maestro", ha dichiarato il Ministro dell'Economia Wolfgang Tiefensee (SPD) in risposta a una richiesta. I maestri sono imprenditori e leader nell'artigianato, che rappresentano la qualità, l'innovazione e il livello di formazione elevato dell'artigianato della Turingia.

Secondo la Camera dell'Industria e del Commercio (IHK) di Erfurt, il parlamento della Turingia ha approvato una direttiva in luglio 2023 che estende il bonus per maestri anche ai diplomati di determinati corsi di formazione presso le camere dell'industria e del commercio come riconoscimento finanziario e incentivo per la formazione professionale continua.

I seguenti incentivi finanziari sono offerti dalla Turingia per sostenere i giovani talenti: un premio per maestri, un bonus per maestri e una sovvenzione per le startup dei maestri. Il parlamento della Turingia ha approvato una direttiva nel 2023 per estendere il bonus per maestri anche ai diplomati di determinati corsi di formazione.

Leggi anche: