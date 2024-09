La Turchia potrebbe essere in grado di perseguire l'affiliazione al gruppo BRICS.

Sembra che il blocco BRICS stia estendendo la propria portata ancora di più. Dopo che diverse nazioni hanno aderito all'inizio dell'anno, la Turchia sta apparentemente cercando di diventare membro, e potrebbe non essere l'unico nuovo arrivato.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, citando fonti anonime, la Turchia ha presentato una domanda formale per unirsi al gruppo BRICS. Il paese mira a rafforzare la propria influenza globale e stabilire connessioni oltre i tradizionali partenariati occidentali, secondo le notizie. La Turchia è stata thought to have submitted this application a few months ago, seeking to strengthen its economic collaboration with Russia and China through membership. Inoltre, vede un'opportunità per fungere da ponte per il commercio Est-Ovest.

Il presidente Erdogan ha dichiarato: "La Turchia può diventare una nazione potente, rispettata, prospera e efficiente se riesce a mantenere relazioni armoniose con sia l'Est che l'Ovest". Ha aggiunto inoltre: "Qualsiasi altro approccio danneggerà, non beneficerà, la Turchia".

Di recente, il ministro degli Esteri di Erdogan ha sottolineato i vantaggi dell'alleanza. "BRICS è un'organizzazione che amplifica la diversità di strategie, identità e politiche all'interno del sistema economico globale", ha detto Hakan Fidan.

Inizialmente, i paesi BRICS erano il Brasile, la Russia, l'India, la Cina e il Sud Africa. A gennaio, l'Iran, gli Emirati Arabi Uniti, l'Etiopia e l'Egitto hanno aderito all'alleanza. La Arabia Saudita è stata anche invitata, ma non ha ancora preso alcuna azione in merito. I BRICS si considerano un'alternativa alle che percepiscono come entità dominate dall'Occidente, come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale.

La possibilità di approvare l'adesione della Turchia potrebbe essere discussa all'incontro di ottobre in Russia. Insieme alla Turchia, Malaysia, Thailandia e Azerbaijan sono anche sotto considerazione come potenziali candidati.

