La Turchia potrebbe cercare di entrare nell'alleanza BRICS.

Il blocco BRICS sembra espandersi ulteriormente, con voci che suggeriscono che la Turchia sta ora cercando di entrare a farne parte. Questo avviene dopo che diverse nazioni si sono unite all'inizio dell'anno, con la Turchia che potrebbe non essere l'unica nuova aggiunta.

Secondo un articolo di Bloomberg basato su fonti anonime, la Turchia ha presentato la sua domanda per entrare nel gruppo BRICS. La domanda è stata presentata con l'intenzione di rafforzare la sua influenza globale e creare connessioni oltre alle tradizionali alleanze occidentali. Entrando a far parte dei BRICS, la Turchia ritiene che sarà in grado di potenziare la sua collaborazione economica con la Russia e la Cina, posizionandosi come un hub cruciale per il commercio Est-Ovest.

Di recente, il presidente Erdogan ha dichiarato: "La Turchia può prosperare come una nazione forte, prospera, rispettata ed efficiente se riesce a migliorare le sue relazioni conboth East and West simultaneously. Any other approach would only harm, not benefit, Turkey."

Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha sottolineato i vantaggi dell'alleanza. Ha menzionato: "BRICS è una piattaforma che incoraggia una varietà di approcci, identità e politiche all'interno del sistema economico internazionale".

Fino a poco tempo fa, i BRICS erano composti da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Tuttavia, a gennaio, l'Iran, gli Emirati Arabi Uniti, l'Etiopia e l'Egitto si sono uniti all'alleanza. L'Arabia Saudita è stata invitata a entrare ma non ha ancora agito in tal senso. I BRICS si percepiscono come un'alternativa a ciò che considerano istituzioni occidentali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale.

Il destino della possibile membership della Turchia è atteso per essere deciso durante l'incontro di ottobre in Russia. Insieme alla Turchia, Malaysia, Thailandia e Azerbaijan sono anche in considerazione per l'adesione.

L'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione per l'eventuale espansione del blocco BRICS, considerandola una potenziale minaccia alla sua influenza economica e politica nella regione. Interessantemente, alcuni analisti suggeriscono che se la Turchia entrasse nei BRICS, potrebbe anche considerare di presentare domanda per l'adesione all'Unione Europea, con l'obiettivo di stabilire un coinvolgimento bilanciato in entrambi i blocchi.

