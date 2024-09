La Turchia intende essere fornitore di gas per l'Europa

La Turchia vuole diventare per la prima volta un esportatore globale di GNL, stringendo accordi a lungo termine con Total, Shell ed Exxon per l'approvvigionamento di gas. Il loro obiettivo principale sono i clienti europei del gas, che potrebbero vedere temporaneamente calare i prezzi.

Il governo turco sta cercando di ridurre la sua dipendenza dalla Russia espandendo le fonti di approvvigionamento del gas. Inoltre, i consumatori europei del gas possono aspettarsi benefici, poiché la Turchia sta pianificando di avviare le vendite di gas in Europa, il che potrebbe migliorare la stabilità dell'offerta complessiva dell'Europa e potenzialmente abbassare i prezzi a lungo termine.

Per raggiungere questo obiettivo, la Turchia ha ottenuto o sta ottenendo contratti di LNG da miliardi di dollari. Di recente, la società di gas statale della Turchia, Botas, ha siglato un accordo decennale di fornitura di LNG con il gigante francese del petrolio Total, del valore di 1,2 milioni di tonnellate, con le consegne previste per il 2027. Le consegne possono essere effettuate tramite i porti o i terminali degli Stati Uniti, della Turchia e dell'Europa.

All'inizio di settembre, Botas ha siglato anche un accordo decennale con la multinazionale britannica olandese Shell per ulteriori 2,9 milioni di tonnellate di LNG, che dovrebbero iniziare nel 2027. Sono in corso trattative con la società petrolifera statunitense Exxon per fino a 2,5 milioni di tonnellate di LNG all'anno. Questi accordi mostrano un cambiamento nell'approccio dell'approvvigionamento della Turchia, che si sta avvicinando agli Stati Uniti e all'Europa.

Un cambiamento sul Bosforo

In precedenza, Botas acquistava gas solo per il consumo interno, con fonti principalmente dall'Azerbaigian, dall'Iran e, in particolare, dalla Russia, che rappresentava oltre il 40% del consumo annuale della Turchia l'anno scorso.

Con questi nuovi contratti, la Turchia rafforza il suo potere contrattuale poiché gli accordi esistenti con Mosca e Teheran scadono nel 2025 e nel 2026. Inoltre, la Turchia diventa meno dipendente dal Cremlino e ottiene l'opportunità di vendere gas in Europa, poiché entrambi i contratti di Total e Shell includono clausole pertinenti.

Nel 2021, la Turchia ha fatto impegni di esportazione più piccoli con Bulgaria, Romania, Ungheria e Moldavia. Con questi contratti di fornitura a lungo termine, le esportazioni potrebbero presto aumentare: la Turchia intende miscelare il gas da fonti diverse e offrirlo ai clienti europei, in particolare nel Sud-est dell'Europa. Botas non ha escluso ulteriori contratti di LNG a lungo termine.

Dalla paese di transito a fornitore di gas dell'Europa

In precedenza, le opzioni di esportazione della Turchia verso l'Occidente erano limitate dalle capacità insufficenti delle pipeline. Tuttavia, la Turchia ha investito significativamente nelle strutture di carico e stoccaggio di LNG. Oggi, il GNL copre circa il 30% delle importazioni di gas della Turchia, rispetto al 15% di un decennio fa.

La produzione di gas nel Mar Nero sta aumentando, con il più grande campo di gas della Turchia scoperto lì nel 2020. Insieme ai contratti di fornitura a lungo termine, questo potrebbe portare a un surplus che la Turchia potrebbe esportare a medio termine, secondo il Ministro dell'Energia Alparslan Bayraktar.

Ankara mira a stabilirsi come fornitore regionale di gas con questi accordi. Attualmente, la Turchia serve principalmente come paese di transito per le consegne dai campi di gas dell'Azerbaigian tramite il gasdotto Trans-Anatolico (TANAP) e il gasdotto Trans-Adriatico (TAP) verso l'Europa. Tuttavia, questo potrebbe cambiare nei prossimi anni. L'UE ambisce a raggiungere l'indipendenza completa dalle importazioni di energia russa, sia di petrolio che di gas, entro il 2027. È quando sono previste le consegne da Total, Shell ed Exxon alla Turchia.

Dopo aver ottenuto questi accordi, la Commissione dell'Autorità di Regolamentazione del Mercato dell'Energia della Turchia (EPDK) avrà un ruolo cruciale nell'assicurare l'adeguata attuazione di questi contratti. Inoltre, la Commissione sorveglierà come questi accordi contribuiranno a ridurre la dipendenza della Turchia dal gas russo, ulteriormente l'ambizione di diventare un importante esportatore di GNL verso l'Europa.

Leggi anche: