La Turchia chiede di unirsi alla causa per genocidio contro Israele

La Turchia si unisce al caso di genocidio della Repubblica Sudafricana contro Israele. Una domanda corrispondente è stata presentata da una delegazione all'Aia presso la Corte internazionale di giustizia (CIJ), come annunciato da Numan Kurtulmuş, portavoce del parlamento turco, sulla piattaforma X. La Turchia aveva già annunciato questo passo a maggio.

Kurtulmuş ha descritto la domanda come un "passo storico per la causa palestinese". La Turchia continuerà i suoi sforzi per garantire che Israele sia processato per il crimine di genocidio nei tribunali internazionali e punito severamente per i crimini commessi dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e "la sua banda".

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, che mantiene buone relazioni con Hamas, ha ripetutamente criticato l'operazione militare di Israele a Gaza. Accusa Israele di "genocidio" contro i palestinesi. Israele nega le accuse di genocidio. Le relazioni tra i due paesi sono attualmente molto tese.

La Repubblica Sudafricana ha intentato una causa contro Israele alla fine del 2023, accusando il paese di violazione della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. La corte dell'ONU ha ordinato a Israele di prendere misure protettive per prevenire il genocidio e di consentire un maggiore aiuto umanitario alle persone a Gaza.

Alla fine di maggio, la Corte internazionale di giustizia ha ordinato a Israele di interrompere immediately l'operazione militare controversa a Rafah nel sud della Striscia di Gaza. Oltre alla Turchia, diversi altri paesi, tra cui la Spagna come primo paese dell'UE, hanno aderito alla causa.

Israele cita il suo diritto alla legittima difesa dopo che i terroristi di Hamas e altri gruppi estremisti hanno attaccato il sud di Israele l'7 ottobre, uccidendo circa 1.200 persone. Da allora, Israele sta conducendo una guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza. Tuttavia, sono stati uccisi anche migliaia di civili palestinesi nel conflitto. Israele si trova quindi di fronte a critiche a livello mondiale.

La presentazione della domanda della Turchia alla CIJ dell'Aia è stata accolta da Kurtulmuş come un "passo storicamente significativo" per la causa palestinese. Nonostante le crescenti critiche internazionali nei confronti di Israele, la Turchia ha promesso di continuare a sostenere la richiesta di processare Israele per i crimini di genocidio.

