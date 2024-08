- La turbina si prepara a solidificare la sua posizione.

Il tanto atteso ritorno del Turbine Potsdam nella Bundesliga non è previsto essere un breve passaggio nel campionato femminile di calcio tedesco. Come ha dichiarato Karsten Ritter-Lang, presidente del Turbine, a "Kicker", "Non possiamo paragonarci a squadre come Wolfsburg, Bayern o Frankfurt, ma non siamo nemmeno nella peggiore posizione per rimanere e siamo determinati a tracciare il nostro percorso. Il nostro obiettivo è consolidare la nostra presenza."

Il compito che li attende è impegnativo, con il nuovo campionato che sta per iniziare. Potsdam, con la sua ricca storia, affronta il suo ritorno in Bundesliga venerdì (17:00), contro i campioni in carica, il Bayern Monaco. Per evitare la retrocessione, la storica squadra della Brandeburgo potrebbe trovare conforto nel fatto che solo una squadra verrà retrocessa quest'anno, grazie all'espansione del campionato a 14 squadre l'anno prossimo.

Lotta in attacco

Per evitare la lotta per non retrocedere, la squadra di Gebhardt e Heinrichs deve migliorare le sue prestazioni offensive. Il gol è stato un problema per Potsdam nella loro ultima campagna di seconda divisione, segnando solo 37 gol in 26 partite. "Ci mancava la potenza offensiva", ha ammesso Ritter-Lang.

Al contrario, le operazioni difensive sono andate molto meglio, con Potsdam che aveva la seconda miglior difesa del campionato, subendo solo 18 gol.

