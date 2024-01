La Tunisia stordisce la Nigeria e raggiunge i quarti di finale dell'AFCON

Con diversi giocatori e l'allenatore Mondher Kebaier assenti a causa di un'epidemia di Covid-19 nella squadra, la Tunisia ha ottenuto un'improbabile vittoria per 1-0 grazie al gol di Youssef Msakni.

Il tiro dalla lunga distanza e in curva, a due minuti dall'inizio del secondo tempo, è stato raggiunto da Maduka Okoye, ma il portiere nigeriano non è riuscito a impedire che il tiro trovasse il fondo della rete.

La Nigeria, l'unica squadra ad aver vinto tutte le partite delle fasi a gironi, si è vista espellere il sostituto Alex Iwobi a metà del secondo tempo, dopo che un controllo dell'assistente arbitrale (VAR) ha modificato il tackle dell'attaccante da giallo a rosso.

Le Super Aquile hanno continuato a cercare il pareggio e hanno avuto delle occasioni con Wilfred Ndidi e Umar Sadiq, mentre il tunisino Naïm Sliti è stato salvato da Okoye al 75'.

Ma il risultato è rimasto di 1-0 e la Tunisia - che ha vinto una sola partita nelle fasi a gironi ed è passata agli ultimi 16 solo come una delle migliori terze classificate - affronterà sabato il Burkina Faso nei quarti di finale.

Le Aquile di Cartagine puntano a vincere il loro secondo titolo AFCON, dopo aver trionfato nel 2004.

Nel frattempo, anche il Burkina Faso è passato agli ottavi di finale dopo aver battuto il Gabon ai rigori.

Bertrand Traoré, che ha colpito la traversa dal dischetto nel primo tempo, ha portato in vantaggio la sua squadra concludendo un'azione a tu per tu, ma il Gabon ha pareggiato nei minuti di recupero del secondo tempo grazie all'autogol di Adama Guira da un corner.

Questo dopo che il gabonese Sidney Obissa era stato espulso per il secondo cartellino giallo.

Negli shootout, con il punteggio in bilico sul 6-6, Lloyd Palun ha colpito la traversa per il Gabon prima che Ismahila Ouédraogo si convertisse per mandare il Burkina Faso ai quarti.

Fonte: edition.cnn.com