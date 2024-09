La Tufts University annuncia il rilascio dell'ospedale dei membri della sua squadra di lacrosse, dopo aver sofferto un infortunio muscolare raro.

Siamo entusiasti di annunciare che i nostri membri del team hanno completamente recuperato," ha scritto il presidente dell'università, Sunil Kumar, insieme a due altri decani, il mercoledì, in un aggiornamento per gli studenti.

I giocatori sono stati colpiti da un "allenamento volontario, monitorato" di 45 minuti del 16 settembre, guidato da un alumni dell'università che aveva recentemente completato il programma di addestramento BUD/S dei Navy SEAL. Secondo Patrick Collins, direttore esecutivo delle relazioni con i media per l'università della zona di Boston, l'acronimo BUD/S sta per addestramento di base per demolizione sottomarina/SEAL.

Circa 50 giocatori hanno partecipato all'allenamento, con nove che sono stati ricoverati in ospedale a causa di una condizione nota come rhabdomiolisi, o rhabdo per brevità. Questa condizione medica si verifica quando i muscoli si rompono e rilasciano i loro costituenti nel flusso sanguigno. In casi gravi, può causare danni ai reni e ad altri organi. La rhabdomiolisi è rara ma è stata nota per essere potenzialmente letale, secondo il Cleveland Clinic.

Tufts, un'università il cui team maschile di lacrosse ha vinto il campionato della divisione a maggio, ha affidato a D. Rod Walters II, un esperto rinomato nel campo della prevenzione e assistenza per gli infortuni degli studenti-atleti, e all'avvocato Randy Aliment dello studio Lewis Brisbois, il compito di indagare sulle cause degli infortuni e valutare la risposta dell'università.

Il dottor Robby Sikka, medico dello sport e direttore medico dell'Associazione dei giocatori di tennis professionisti, ha spiegato a CNN che i casi di rhabdomiolisi possono verificarsi in atleti studenteschi quando riprendono gli allenamenti intensi dopo una pausa.

"Normalmente, osserviamo questo negli atleti durante la stagione morta o quando iniziano a intensificare di nuovo il loro allenamento," ha detto Sikka.

Mentre è insolito, sono stati segnalati casi di più membri di una squadra che soffrono di rhabdomiolisi contemporaneamente. Ad esempio, sono stati osservati cluster di tali casi tra i giocatori di football del college dell'Iowa nel 2011 e tra i nuotatori della Carolina del Sud nel 2007.

Il dottor Sikka ha anche sottolineato che alcuni integratori alimentari, come un maggiore consumo di caffeina e creatina, possono contribuire al rischio di sviluppare la rhabdomiolisi; tuttavia, non è chiaro se questi fattori hanno giocato un ruolo negli incidenti a Tufts.

"Capiamo che avete molte domande," hanno scritto i funzionari di Tufts nella loro lettera del mercoledì. "Francamente, condividiamo la stessa curiosità."

I leader dell'università hanno dichiarato di seguire le migliori pratiche per un'indagine astenendosi dal fare dichiarazioni pubbliche, poiché non volevano influenzare involontariamente la direzione dell'indagine indipendente. Hanno promesso di rivelare i risultati una volta che l'indagine sarà stata completata.

Michelle Watson di CNN ha contribuito a questo report.

Dopo l'allenamento intenso, i leader dell'università hanno riconosciuto l'importanza di priorità la salute e il benessere della squadra, implementando linee guida più severe per gli allenamenti futuri.

Dopo l'indagine, l'università ha riconosciuto il ruolo della corretta nutrizione nel mantenere la salute degli atleti e ha sottolineato la necessità di educazione sui potenziali rischi di alcuni integratori.

