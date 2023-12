La tuffatrice Eleanor Smart vuole pulire le spiagge del mondo e spingere il suo sport fino ai Giochi Olimpici

L'americana, che sta partecipando alla nuova stagione della serie di tuffi da scogliera di Red Bull, ha poi dedicato il suo tempo a ripulire gli oceani del mondo, una spiaggia alla volta.

Insieme al suo partner e compagno di immersioni Owen Weymouth, la Smart ha fondato il "Clean Cliffs Project ", un'iniziativa che cerca di prevenire l'inquinamento da plastica e di educare le persone a mantenere il nostro ambiente naturale.

Ora, mentre viaggia per il mondo con il suo sport, trova il tempo di restituire i luoghi meravigliosi in cui ha il privilegio di immergersi.

È stato uno di quei momenti "cosa?"", racconta alla CNN Sport, ricordando il momento in cui in Grecia ha capito che bisognava fare qualcosa.

Sono venuta su e questo mi ha colpito molto, perché penso che molte cose non si possano necessariamente vedere".

Se non lo vedi tu stesso, può essere molto difficile coinvolgerti o interessarti, ma credo che il problema sia davvero ovunque".

"E non è che i Paesi non si preoccupino o non cerchino di fare la differenza, ma è solo un processo che richiede che ogni singola persona metta un po' di se stessa per aiutare il problema".

L'iniziativa è nata come una semplice attività di pulizia delle spiagge ma, confortata dalla risposta positiva, Smart ha cercato di sviluppare il concetto.

Il progetto ha ora degli ambasciatori globali che aiutano a gestire le spedizioni con l'obiettivo comune di pulire le spiagge in cui si immergono.

L'iniziativa ha anche un programma di sensibilizzazione che spera di aumentare la consapevolezza dell'inquinamento da plastica in tutto il mondo.

"Se non si è informati su qualcosa, non si può fare nulla", aggiunge Smart.

Riceviamo molti commenti o critiche del tipo: "Le pulizie delle spiagge non servono a niente, i rifiuti tornano a galla", e sì, è vero, ma è l'azione di raccoglierli davvero".

Se le persone sono coinvolte, iniziano a prendere coscienza del fatto che "posso essere migliore nella mia vita quotidiana".

"E non è necessario essere ambientalisti a oltranza. Ci sono quelle persone ed è il loro lavoro e il loro messaggio, ma per fare la differenza non è necessario cambiare il 100% del proprio stile di vita.

"Anche solo cambiare il 10% e poi il 12 e poi il 15 e poi magari il 20, è comunque più che non fare nulla".

Aspirazioni olimpiche

Smart si dice "entusiasta" di essere ancora una volta tra gli atleti in gara nella sua quinta stagione della serie di tuffi da scogliera che prenderà il via a Boston, negli Stati Uniti, il 4 giugno.

Il tour tocca alcune delle coste più belle del mondo, ma è uno sport che inizialmente non ha entusiasmato Smart.

L'americana ha iniziato a immergersi regolarmente all'età di cinque anni, gareggiando per il suo college prima di trasferirsi a Barcellona per uno stage di moda.

Solo quando un'amica l'ha invitata a lanciarsi da una scogliera ha capito il suo fascino.

"L'ultima cosa che volevo fare era infangarmi e sporcarmi, ma per qualche motivo mi sono detta: 'Ok, va bene, vengo con te, mi vieni a prendere domattina'".

"Sono andata con lei e mi sono buttata da una scogliera per la prima volta in vita mia e mi sono detta: 'Oh mio Dio, è una figata'".

Da quel momento in poi, la Smart non si è più voltata indietro e ha persino contribuito a creare il primo centro di addestramento specializzato in tuffi dall'alto negli Stati Uniti.

Ora vuole che questo sport sia un giorno presente nei Giochi olimpici e spera che ci sia abbastanza sostegno per la sua inclusione a Los Angeles 2028.

"Penso che l'obiettivo finale per tutti noi atleti sia quello di vederlo diventare uno sport olimpico, perché ci alleniamo per questo come per qualsiasi altro sport olimpico. Ci impegniamo con il cuore e con l'anima per allenarci", afferma con un sorriso raggiante, aggiungendo di essere in contatto con gli organi di governo competenti.

"Si sta davvero spingendo in questa direzione e stiamo iniziando a vedere più donne e uomini coinvolti in questo sport e più Paesi rappresentati, il che è fondamentale per accedere ai Giochi olimpici".

Un impatto positivo

Ma fino ad allora, si tratta di usare la sua piattaforma a fin di bene, una tendenza in crescita tra gli atleti con una presenza sui social media.

"Sono anche allenatrice di tuffi e ho molti atleti più giovani e voglio che sappiano che la tua identità non dipende dalla vittoria o dalla sconfitta", ha detto.

È bello vincere, ma credo che come atleti professionisti abbiamo davvero un'influenza sulle nuove generazioni o sui nostri stessi coetanei".

Mostrare che non c'è solo la vittoria e che ci sono anche altre cose importanti nella vita credo sia estremamente importante".

"Preferirei essere ricordato per aver fatto la differenza piuttosto che per aver vinto".

Fonte: edition.cnn.com