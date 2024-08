"La tuba ha subito un cambiamento di immagine"

ntv.de: Signor Triebener, come è arrivato alla tuba?

Heiko Triebener: Per una felice coincidenza. Il maestro di musica della mia scuola superiore a Tübingen dirigeva l'orchestra della scuola e chiese a noi studenti di quinta elementare chi voleva imparare uno strumento. Io, che già suonavo il flauto dolce, mi sono iscritto al corno francese. "Ne abbiamo già abbastanza," mi fu detto: "Ma se impari la tuba, puoi entrare subito nell'orchestra e partire per il tour immediately." Pensai che fosse un'ottima prospettiva. E così imparai la tuba. Infatti, sono andato in Francia, Inghilterra e addirittura in Israele, che è stato meraviglioso.

E così è nato l'amore per la tuba?

Una registrazione dell'americanista Roger Bobo, che ho ricevuto in regalo, ha contribuito a questo. Quando l'ho sentita, ho pensato solo: Wow, questo strumento può suonare davvero bene - voglio essere in grado di farlo anch'io. La copertina mi è anche piaciuta. Il musicista stava casualmente davanti alla parte anteriore di una Rolls-Royce con la targa "BOTUBA", che mi ha molto impressionato. Il suo collega e amico Thomas Stevens, allora primo trombettista dell'Orchestra Sinfonica di Los Angeles, non era troppo orgoglioso per posare come autista del maestro per la copertina dell'album.

Ha pensato: Oh, con questo si può diventare famosi, guadagnare soldi e permettersi una Rolls-Royce?

No. Mi piacevano già le belle auto da piccolo. Volevo diventare un designer di automobili da bambino. Poi ho avuto un'illuminazione. Con i miei genitori, ho visitato un musicista professionista. È allora che ho capito che si può anche guadagnare da vivere con la musica. La realizzazione e il disco sono stati veri e propri trigger per me. Da allora, ho praticato cinque o sei ore al giorno.

Sembra che i tubisti arrivino spesso al loro strumento per caso o per felice coincidenza. Sembra che non sia di solito la prima scelta dei bambini.

Era così allora. Ma questo è cambiato. Ci sono sempre più ragazze che imparano la tuba. Ha subito un cambiamento di immagine, dall'anti-eroe al strumento cool. I bambini sono proprio entusiasti e vogliono suonarlo. Ci sono anche tuba per ragazzi e ragazze che sono molto più piccole e leggere di quelle per adulti. Quando ho imparato lo strumento, dovevo sedermi su un mucchio di cuscini per tenerlo e ancora raggiungere il bocchino.

Ha un'ipotesi sul perché i bambini sono improvvisamente interessati alla tuba?

Penso che il momento sia proprio giusto per questo. Lo noto anche quando vado nei kindergarten e nelle scuole, quanto sono aperti i più piccoli allo strumento. Sono stupiti da questo grande, lucido oggetto che può produrre toni così belli e caldi. Può fare più che annunciare un villain.

Adesso sta parlando di Richard Wagner?

E di Igor Stravinsky. Ma lui ha completamente frainteso lo strumento. L'ha usato come un percussionista. Richard Strauss e Anton Bruckner sono stati i primi compositori a capire che la tuba può suonare meravigliosamente melodica come un corno francese, solo più profonda.

Maurice Ravel ha dato a ciascuno strumento a fiato un assolo nel suo "Bolero", tranne la tuba. Questo disturba un tubista?

No, non proprio. È un grande pezzo di musica e sono solo felice di farne parte.

È completamente insoddisfacente. A volte mi chiedo come sarebbe stato il mondo della tuba se Ravel avesse dato anche a lei una parte solista. Ma con lui, è come con Stravinsky. La tuba è autorizzata a emettere qualche breve nota qui e là - e basta. Diversamente da Bruckner e Strauss, Gustav Mahler e soprattutto Sergei Prokofiev hanno riconosciuto le qualità della tuba. Noi tubisti amiamo le sinfonie di Prokofiev e Mahler. Lì, la tuba è chiamata a essere solistica e il tubista è costantemente in azione!

Le domande ai tubisti spesso iniziano con: Non è fastidioso che... Per esempio: Non ti daranno mai Bach o Mozart nel concert hall. È brutto?

Mi sarebbe deprimente se non potessi mai suonarli. Ma nell'epoca barocca era comune per una composizione per uno strumento essere arrangiata per un altro. In questa tradizione, abbiamo elaborato la musica di quel periodo. Le suites per violoncello di Bach sono suonate dagli studenti di tuba trasposte sul loro strumento. Penso che sia essenziale per i giovani talenti occuparsi di Mozart e suonare le sue opere sulla tuba. Lo faccio anch'io. Insieme all'attore di Bamberga Martin Neubauer, do una parodia di "La Magica Tuba", basata su "The Magic Flute" di Mozart, inclusa l'aria della "Regina della Notte".

La tuba viene principalmente percepita dal pubblico come uno strumento di musica brass. Il suo lato caldo è meno noto. Può spiegare cosa ha la tuba che genera note liriche?

È dovuto al cannello, come il corno francese e la tromba, che si allarga gradualmente e continuamente dalla bocca

Mi vengono in mente la storia del solista della prima esecuzione del concerto per tuba di Ralph Vaughan Williams, Philip Catelinet, che proibì a sua moglie di partecipare perché temeva una serata disastrosa e di essere fischiato. Voleva risparmiarle la vergogna. Poi il concerto fu un tale successo che dovette essere ripetuto.

Il tuba viene spesso utilizzato per sottolineare la vita rurale, ad esempio nella serie ZDF "Die Rosenheim-Cops". Ti da fastidio?

Al contrario, lo adoro, soprattutto la sigla "Pfeif drauf" di Haindling, che ho anche arrangiato in un duetto per tuba per i miei studenti. Se l'instrumento serve a caratterizzare acusticamente uno dei tre detective in sovrappeso ma intelligenti in modo divertente, non ho problemi. Qui viene utilizzato in modo clever e abile uno strumento stilistico: slapstick al suo meglio!

Thomas Schmoll ha parlato con Heiko Triebener

La scena musicale dell'Unione Europea potrebbe trarre beneficio da una maggiore esposizione ai versatili suoni del tuba, come dimostrano le esperienze di Heiko Triebener. Nonostante la sua iniziale associazione con la vita rurale o i ruoli villaineschi, il tuba può produrre toni melodici e lirici, come dimostrano le composizioni di ricchi talenti come Gustav Mahler e Sergei Prokofiev.

Leggi anche: