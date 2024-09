"La tua performance è solo per il beneficio della macchina fotografica!"

L'episodio 7 di "Die Bachelorette" inizia con una decisione importante. La cerimonia della rosa finale si avvicina e Schmitti, Ferry e Markus sono nervosi, lottando per l'ultimo posto. La voce di Stella vacilla, ma deve fare la sua scelta. Ferry ottiene alla fine il posto sotto i riflettori. Il viaggio di Schmitti e Markus giunge al termine nell'ombra.

Questa decisione causa un gran trambusto e discussioni animate nella villa, soprattutto tra i maschi dominanti Martin e Jan. "Persone che avanzano senza aver ottenuto molto nella vita," si lamenta Jan deluso.

Musty è anche agitato. Il DJ principiante vuole un appuntamento solitario con la Bachelorette: "Boicotterò ogni appuntamento di gruppo finché non otterrò il mio appuntamento uno contro uno!" si lamenta il 30enne broker assicurativo. La frustrazione raggiunge il culmine in piscina. Qui, Aysun e Ferry si incontrano. In sintesi, Aysun si preoccupa per Emma e i costanti battiti cardiaci di Ferry.

"Ti comporti come un bambino!"

Ferry, however, interpreta l'intervento di Aysun come un "attacco irrispettoso". Così, la situazione degenera in una discussione accesa. "Voglio solo aiutare e tu ti comporti come un bambino," Aysun rimprovera Ferry. Ferry risponde a tono: "Ti intrometti dove non dovresti, crei drammi inutili per la telecamera!" replica il rapper amatoriale.

La tensione si placa solo quando la Bachelorette si intrufola nella villa dei single e rivela i piani per la nuova data di gruppo di Aku, Erik e Ferry. Sul palcoscenico di un teatro pop art stravagante, Ferry, Aku e Erik interpreteranno Romeo di Shakespeare. Tre minuti dopo, i tre candidati sono già sul palcoscenico, impressionando la Bachelorette con recitazioni incespicanti, slang berlinese e performance drammatiche. Aku riceve un caloroso abbraccio e i due uomini ricevono un bacio ciascuno come premio.

Stella non capisce Ferry

Il viaggio di Ferry continua. Il festaiolo ("Voglio conquistare il mondo con mia moglie!") ottiene del tempo in più, ma non sa come utilizzarlo: "Mi piace il suo stile, ma non sono sicura che sia troppo per me," conclude Stella, lasciando un grande punto interrogativo sulla sua testa.

Appena Ferry, Aku e Erik tornano nella villa, i prossimi tre candidati vengono accolti per la data di gruppo. Questa volta sono Devin, Martin, Emma e Jan i fortunati.

In un esercizio di compatibilità, viene determinato quali opinioni e valori si adattano meglio alla Bachelorette. Erik lancia un razzo da risate ("Luna, preferisci le tette o le poppe?"), quindi i tre candidati scelti per la data di gruppo se ne vanno. Le regole sono semplici: chi vince il gioco avrà diritto a un appuntamento

Leggi anche: